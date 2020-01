Maraisa aparece com maquiagem após cirurgia no nariz: 'Estou o panda'

Depois de passar por uma cirurgia no nariz, a cantora Maraisa, da dupla com Maiara, publicou um vídeo no Instagram em que aparece se "transformando" com uso de maquiagem, que servem para disfarçar os efeitos da plástica.

"Se liga nesse #Challenge com o selo Maraisa de qualidade! Gente, eu tô um panda! Olha a transformação incrível que uma make é capaz de fazer!", brincou a cantora na legenda.

Além do lado estético, Maraisa aproveitou a cirurgia para corrigir um desvio de septo.

"Gente... eu tô de cara! Tem que se lascar para aprender mesmo, né?! Para quem não sabe, eu passei por um procedimento no nariz e aproveitei para ajustar um desvio de septo! Agora, brincadeiras à parte, isso prova que na vida, para tudo, dá-se um jeito! Então levanta a cabeça, mete uma make na cara e vai...", escreveu.

A cirurgia não afetou a agenda da sertaneja, que seguirá normal, segundo comunicado da assessoria.