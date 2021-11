Maraisa mostra conversa com Marília Mendonça horas antes de acidente: 'Que dor'

A cantora Maraisa mostrou nas redes sociais um print de uma conversa que teve com a amiga Marília Mendonça horas antes do acidente de avião que matou a cantora, na última sexta (5).

"Obrigada Deus pela oportunidade de poder me despedir", escreveu Maraisa. "Que dor. Agora estou definitivamente sozinha", desabafou a cantora. Nas mensagens, Maraisa diz a Marília que a ama muito. Elas trocaram áudios carinhosos na madrugada da sexta.

Maraisa também usou o Twitter para mostrar um print que mostra o sucesso de duas faixas do projeto das Patroas, de Marília com a dupla Maiara e Maraisa, no topo dos charts do Spotify. "E você nem viu, meu Deus! Deu certo, meu amor! Mas não era pra ser desse jeito", lamentou.

Mais cedo, a cantora compartilhou uma homenagem que fez ao lado da equipe de Marília para o produtor baiano Henrique, que também morreu no acidente. "Olha, meu amigo Bahia, uma hora dessa você deve estar com inveja aí em cima. Porque eu tô aqui, tomando uma, pensando em você, ouvindo um sertanejo com sua equipe inteira! Essa é a forma que lembraremos de você", escreveu ela.

No vídeo, compartilhado na madrugada de hoje, todos batem palmas e gritam "nós te amamos" para Henrique. "Você sempre foi o melhor produtor do Brasil; sempre tratou os artistas de igual pra igual! Sem contar que você gostava de uma boa farra igual nóis, né?! A gente sempre jogou coisas impossíveis na sua mão, tipo o Patroas, e, no fim das contas, você nos entregava algo ainda maior. Nos surpreendia com a entrega e materialização dos nossos sonhos", escreveu ainda a cantora.

Ela destacou que o produtor sempre estava com Marilia. "Você sempre deu a vida pra produzir essa galera, e viveu a Marília intensamente! Até o último dia, parceiro da melhor de toda. Porque os melhores sempre andam juntos! Te amo, meu irmão! Muita saudade! Um dia nos encontraremos, se Deus quiser! Bahia, gratidão pelo amigo maravilhoso que eu conheci!", finalizou.

Henrique foi velado e sepultado no Jardim da Saudade, em Salvador, onde nasceu e onde mora sua família.

Homenagem para mãe de Marília

Maraisa também fez hoje uma homenagem para a mãe de Marilia, Ruth Moreira, afirmando que é a mulher mais forte que já conheceu.

Ela começou lembrando que Ruth teve uma história de vida de luta para criar os filhos. "A Marília sempre me contava sua história e, mesmo com uma infância difícil, a senhora foi vencedora! Conseguiu criar e educar seus filhos como uma leoa, guerreira, trabalhadora e sempre sendo exemplo pra ela. E eu sei disso, porque ela fazia questão de repetir todas as vezes que a gente se encontrava", disse.

"Mas nenhuma mãe foi preparada pra passar o que a senhora está passando… Na verdade, nenhum de nós foi! Marília foi uma filha maravilhosa, muito generosa, que devolvia para as pessoas sempre o triplo do que recebia. E isso ela tirava de letra, era leve! Se dedicar genuinamente às pessoas. Nunca se rendeu a nenhum desafio, e isso, também, ela herdou de você! E se ela se tornou a gigante que ela é hoje, foi você que a fez assim, esse ser humano tão incrível", continou.

A cantora revelou que no momento do desespero, foi a mãe de Marília quem a corrigiu quando ela "falou besteiras". "Não tenho dúvidas de que a senhora é a mulher mais forte que eu já conheci em toda a minha vida e também não tenho dúvidas do tamanho do seu Deus, porque, na hora do desespero, a gente fala muita besteira e, talvez, decepcione até Ele… E você me corrigiu o tempo inteiro! A pessoa que mais me mostrou entendimento até agora, e a mulher que mais tem me ensinado nessa vida!", afirmou.

Por fim, a cantora diz que Ruth tem sido uma fortaleza em meio a tudo que aconteceu. "Cada palavra que você disse desde o primeiro momento da pior notícia da sua vida, tenho certeza disso, está na minha mente! Você agradeceu a Deus a todo segundo, pela oportunidade de ser 'A mãe da Marília Mendonça'! Por mais que eu queira transmitir em palavras a sua grandiosidade, eu não vou conseguir. Mas agora, mais do que nunca, eu entendo o porquê da minha amiga ser tão incrível e tão corajosa. Uma fortaleza para todos nós… E é isso que você tem sido também, uma fortaleza, mesmo em meio à tristeza. Minha gratidão eterna por você me ensinar mais sobre Deus! Estarei com você todos os dias da minha vida, que Deus me permitir! Saiba que, aqui, você também tem uma filha! Te amo!", completou Maraisa.