Maratonista e modelo: conheça a atriz que vive ‘Filó’ em ‘Pantanal’

Aos 27 anos, Leticia Salles está fazendo a sua estreia na TV com "Pantanal". A atriz vive Filó na primeira fase do folhetim, e chamou a atenção no capítulo de ontem, em seu primeiro encontro com Madeleine - Bruna Linzmeyer. Na segunda fase, a personagem será interpretada pela atriz Dira Paes. Antes da novela, Letícia já morou em Londres e atuou como modelo.

A atriz é nascida e criada no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela foi indicada para uma agência de modelos enquanto cursava Biomedicina e trabalhava na recepção de um salão. Logo ela ganhou notoriedade na carreira, e mudou-se para a capital britânica, onde morou por dois anos.

Desde 2020, Leticia namora o maratonista e empresário João Paulo Fonseca, e também gosta de praticar atividades físicas e correr. Recentemente, ela participou de sua primeira meia maratona, na França.

"A Filó é uma fortaleza, a vida dela nunca foi fácil, ela saiu de casa muito jovem e foi buscar a liberdade dela. Ela se apaixonou por esse homem [José Leôncio] perdidamente e não tem esse amor tão correspondido assim., mas ela não cobra esse amor de volta. Seria maravilhoso se ela tivesse de volta, mas ela não cobra. É um amor muito genuíno, muito puro", disse Letícia no programa Encontro.