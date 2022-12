Marca baiana convida influencer LGBTQIA+ para estrelar campanha de moda

Após a repercussão das bolsas de cabaça que criou para o desfile deste ano do Afro Fashion Day, realizado em 19 de novembro, no Terreiro de Jesus, em Salvador, o designer Dih Morais decidiu investir em sua marca.

O primeiro passo nesta direção aconteceu no fim do mês passado, quando o criativo realizou um desfile na Made in Bahia e priorizou colocar em sua passarela mulheres trans. “Fiz isso como uma forma de protesto e, também, para dar o protagonismo a essas meninas que são tão esquecidas em nossa sociedade ou só lembradas no mês de janeiro, precisamente no dia 29”, disse.

Agora, o designer prepara o lançamento da campanha de sua linha de acessórios. As fotos foram feitas com Iza Potter, “mulher trans/travesti criadora de conteúdo, residente em São Paulo”, explica Dih. "Fazer esta campanha, que traz a representatividade do empreendedorismo preto e acolhe pessoas trans é muito importante”, destaca a modelo convidada.

“Estar naquela esquina como modelo e não como trabalhadora do mercado informal tem uma potência que só pessoas como eu que passou pela esquina vai conseguir decifrar. Foi muito emocionante e de um significado imensurável", diz Iza Potter.

As fotos do editorial de moda foram feiras por Ashley Tissi, com produção de Tony Fernandes e produção geral de Dih Morais.