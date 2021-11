Marca baiana, Meninos Rei participa de desfiles na SPFW

Presente no Afro Fashion Day desde sua primeira edição, há seis anos, a Meninos Rei, dos irmãos Céu e Júnior Rocha, participou da São Paulo Fashion Week nesta quinta-feira (18). Dentre as modelos do desfile, esteve a dançarina e influencer Thaís Carla.

“Tudo começou para nós quando o modelo baiano Carlos Cruz indicou a Meninos Rei para participar do projeto”, explicou Júnior Rocha em entrevista ao CORREIO em março deste ano. “A gente, como marca preta, está muito feliz. Somos dois afroempreendedores que vêm lutando em um mercado difícil como o de Salvador, em que só temos o Afro Fashion Day como espaço de moda para mostrar nosso trabalho”, afirma. “Sermos reconhecidos no SPFW é incrível. Estamos colhendo o que plantamos há seis anos”, completa Céu.