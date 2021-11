Marca baiana Negrif realiza o primeiro concurso de criadores de conteúdo em Salvador

Nesta segunda-feira (1), ao meio-dia, a Negrif vai compartilhar com seu público um projeto social para incentivar criadoras e criadores de conteúdo maiores de 18 anos na cidade de Salvador. As inscrições serão on-line e vão até sexta-feira (5), pelo perfil da marca baiana no Instagram: @madanegrif.

Oportunizar pessoas criativas no mês da Consciência Negra é o principal objetivo da ação. "Existem muitos talentos em nossa capital, sendo assim, a Negrif promete um evento inédito, com apoio de grandes nomes do empreendedorismo local. Criação de conteúdo é a nova categoria de mão de obra ainda não valorizada e reconhecida culturalmente", opina Madá Negrif, empresária à frente da iniciativa.

"A publicidade tem um papel fundamental para gerar transformação social em um país tão desigual. A inclusão precisa sair da teoria e por toda a nossa trajetória apostamos em novas narrativas, rompimento de padrões e em discursos disruptivos", acrescenta.

De acordo com a empresária, as influenciadoras e influenciadores negros ainda têm menor participação em campanhas publicitárias e recebem pagamentos menores nessas ações. "A publicidade mais diversa é o caminho e fomentar uma rede social mais responsável aproxima do ideal igualitário ou da equidade", diz Mádá, que comanda sua marca há mais de duas décadas, mostrando que moda e identidade são sua construção e maiores diferenciais. "Produzir além de roupas é também realizar sonhos", explica a criadora da grife baiana.

A Negrif conta com duas lojas físicas em Salvador, vendendo on-line para qualquer lugar do mundo. Além de ser uma das marcas que integram o Afro Fashion Day, projeto de moda e empreendedorismo realizado pelo jornal CORREIO, que este ano chega à sua sétima edição e sua presença está confirmada.