Marcado no peito: Jovem de Campina Grande (PB) tatua 'Caneta Azul'

A 'Caneta Azul' já estava marcada nas letras do maranhense Manoel Gomes e na cabeça de quem não consegue esquecer o hit. Mas agora ela atingiu um novo patamar e deu o ar da graça no peito de um jovem de Campina Grande, que fez questão de guardar o meme do momento em seu peito - literalmente.

A tattoo mostra o busto de Manoel Gomes, compositor da obra prima, acompanhada de não apenas uma, mas duas de suas inseparáveis canetas azuis. A única crítica se dá ao fato da cor da tatuagem ser preta, algo que não condiz com a poesia.

Foto: Reprodução

E o jovem aparentemente é um grande entusiasta dos virais na internet. Acontece que ele também tem registrado em seu corpo o 'Negão do WhatsApp' - um homem que segura um avantajado órgão genital, que viralizou em grupos do aplicativo de mensagens.

Autor de 'Caneta Azul' vai a cartório registrar direitos autorais do hit

A história das duas tatuagens inusitadas remetem a contextos bem parecidos. Nos dois casos o corajoso, que não teve o nome revelado, chegou ao estúdio de Diego Farias dizendo que gostaria de fazer algo engraçado, mas não sabia o quê. Antenato, o tatuador imediatamente sugeriu o meme do momento, sendo acatado imediatamente.

"Foi assim... Ele é amigo meu, e esse já é o segundo meme que tatuo nele. Ele chegou ao meu estúdio querendo uma tatuagem mas não sabia o que fazer. Pediu uma sugestão do que estaria 'bombando' e ficaria massa, aí dei a ideia da "caneta azul", rimos muito e ele concordou. Da primeira vez fizemos o 'Negão do WhatsApp' nele, nesse mesmo esquema, chegou sem saber o que fazer e eu dei a sugestão", contou o tatuador ao Extra.

Mulher 'engolida' por portão ficou presa por uma hora em garagem

Meme

A caneta amarela é até citada na música, apenas de passagem, e logo é esquecida. A tonalidade favorita de Van Gogh não goza do mesmo prestígio com o maranhense Manoel Gomes, cujo coração pertence ao azul. Entretanto, este relacionamento monocolor foi manchado pelo cinza da saudade quando a amada caneta azul se esvaiu das mãos do estudante.

De coração partido e tomado pela saudade da caneta escanteada pelo Enem - que aceita unicamente a preta em suas provas - o autor compôs esta música, que na verdade é um apelo suplicando pelo retorno de sua amada. Inspirado por esta dor, ele conseguiu superar o obstáculo de ter uma paleta de cores reduzida, tingiu e atingiu o sucesso com um hit que viralizou em todo Brasil.

"Caneta azul, azul caneta", inicia assim a ode ao objeto de cor mais quente que está marcado "na sua letra". Logo após, ele relembra a época em que ia ao colégio munido de sua inseparável companheira. A rotina foi interrompida quando Manoel a perdeu, como ele mesmo narra. “Eu peço, por favor, quem encontrou, me entrega ela”, suplica.

E a famigerada caneta azul estourou - sem manchar de tinta o bolso de ninguém - em todo Brasil. Um dos vídeos da canção, postado no dia 18 de outubro, já soma 7 milhões de visualizações no Youtube. Além disso, o sucesso fez o maranhense ser convidado pelo cantor Thiago Brava para ir até Palmas, no Tocantins, cantar o seu hit na frente de milhares de pessoas. Assista ao vídeo original e ao concerto do cantor:

Memes e famosos

A letra cômica e o jeito peculiar de Manoel cantar e contar a sua história foram um prato cheio para os internautas, que não pouparam a tinta da caneca na hora de criar memes. Ninguém consegue tirar o hit da cabeça.

E os famosos também entraram na onda. Fabiana Carla, Rodrigo Faro, Tirulipa e Simone, dupla de Simaria, compartilharam vídeos recitando a canção. Até o presidente Jair Bolsonaro, que curiosamente também utilizou uma caneta azul para assinar a sua posse, apareceu cantando o hit chiclete em uma montagem - este através de um vídeo deepfake, feita pelo ilustrador Bruno Sarttori.

Precavido

Manoel Gomes mostrou que não é apenas um entusiasta da caneta azul, mas também, acima de tudo, precavido. Ciente de todo o sucesso de seu hit, o autor da música tratou de ir até o cartório da cidade de Balsas (MA), onde mora, no início da tarde desta segunda-feira (28) para dar inicio ao processo de registro dos direitos autorais da música que viralizou nos últimos dias.

De acordo com o site O Imparcial, Manoel se dirigiu a um cartório, acompanhado de seu advogado Arnaldo Gomes, e aproveitou para solicitar também o registro de outra composição de sua autoria, essa com menos burburinho, chamada de “Vou Deixar de Ser Besta”.

Não há a confirmação se o autor usou uma caneta azul para assinar o documento.