Marcas se adaptam à quarentena com criatividade

Nota 10: Uma marca baiana recriou os scrunchies, elásticos revestidos de tecidos e febre nos anos 90, usando zíper na peça para guardarmos coisinhas na própria xuxa.

Nota 0: Um morador se debruçou na varanda do prédio e começou a gritar, no intuito de saber se o delivery tinha chegado na portaria. Que tal usar o interfone na próxima?













Em casa

Nesses tempos de isolamento, marcas vem se adaptando a essa nova realidade com criatividade. É o caso da Renner que lança uma série de peças confortáveis, contemplando essa nova rotina que pede aconchego. A campanha nasce com um leque variado de peças curingas e comfy e as fotos, feitas com os colaboradores da marca, cada qual em sua casa, reflete bem esse período pandemia de confinamento. Onde achar? E-commerce da brand (lojasrenner.com.br).

Um caso de amor

Vermelho é uma cor forte, vibrante e simboliza a paixão. Rola sentimento? Então, aposta em pelo menos uma peça no tom para completar o visu. O vixe amou o tênis da Beira Rio (beirarioconforto.com.br), que traz todo o conforto que a gente precisa nesse momento. Preço sob consulta.

Alô fashionistas

Boys descolados vão enlouquecer com essa bermuda colorida arrematada no e-commerce da Bolovo (www.bolovo.com.br). Dica de stylist: se quiser fazer um look bem maximalista, invista em uma camisa com uma das cores da peça. Já os básicos podem adotar uma na cor branca, porque a bermuda em si, já rouba a cena. Custa R$ 189

Descole a sua

A pochete continua sendo a melhor amiga dos looks, já que é aquela peça prática, principalmente para as saídas mais rápidas. Esse modelo color block é um achadinho da loja virtual da Amaro (amaro.com) e fica interessante na construção de um visu trendy. Ela sai por R$ 99,9.

Hype

Sucesso na década de 90, o bucket hat é esse chapéu no estilo pescador, que fez sucesso nos looks urbanos, mas que pode ser aposta de qualquer produção mais descolada. Esse modelito da marca Pakera Pakera (pakerapakera.com.br) também é uma boa opção para quem quer se proteger do sol com bossa. Preço: R$ 128.