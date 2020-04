'Marcela não pode sair de jeito nenhum', desabafa Ivy para Gizelly

O novo paredão do BBB 20 tem deixado os participantes da casa com os nervos a flor da pele. Durante conversa com Gizelly, Ivy aproveitou para desabafar. A sister teme que a amiga Marcela seja desbancada por Babu e Flayslane e deixe o jogo.

"Ai, amiga, pelo amor de Deus, a Marcela não pode sair de jeito nenhum. Não, amiga, pelo amor de Deus". Gizelly logo diz: "Ela não vai sair. Não vai".

"Hoje eu pedi no meu Raio-X. Eu disse...", diz Ivy, que é interrompida por Gizelly. "Só falei dela no Raio-X", ressalta a sister.

"Falei dela e da Flay (Flayslane). Você acha que o Babu fica? Minha convivência com o Babu é muito pior do que com a Flay", comenta Ivy. "Os dois votam em mim", lembra Gizelly.

O próximo eliminado da casa vai ser conhecido na noite desta terça-feira (7).