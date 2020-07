Marcelinho chega a Salvador e se apresentará na Toca nesta quinta

Anunciado pelo Vitória como novo reforço na última segunda-feira (27), o meia-atacante Marcelinho, de 35 anos, já está em Salvador. Ex-Ludogorets Razgrad, da Bulgária, o jogador desembarcou na Bahia na tarde desta quarta-feira (29) e foi encaminhado para a realização de exames.

Primeiro, Marcelinho fez o teste da covid-19 em um laboratório na Pituba. Depois, foi para outro consultório, no Iguatemi, onde foi submetido a um ecocardiograma e, então, foi para um hotel.

Na manhã desta quinta-feira (30), o meia-atacante é esperado na Toca do Leão, para fazer mais testes, incluíndo de avaliação física.

Marcelinho assinará com o Vitória um contrato com validade até o fim da Série B - que, por causa do atraso causado pela pandemia, terminará somente em 30 de janeiro de 2021.

Nascido em Manacapuru, cidade do interior do Amazonas, o jogador estava desde 2011 no Ludogorets Razgrad. Lá, conquistou os únicos nove títulos do time no campeonato nacional, todos de forma consecutiva, além de duas Copas da Bulgária e quatro Supercopas da Bulgária. Ao todo, o meia-atacante disputou 324 jogos e marcou 93 gols.