Marcelinho faz primeiro treino com bola na Toca do Leão

Pintou cara nova na Toca do Leão na manhã desta quinta-feira (30). O meia Marcelinho se apresentou no centro de treinamento rubro-negro e, após passar por avaliação médica, participou do primeiro treino com bola com o elenco. Em campo, o jogador de 35 anos reencontrou um velho conhecido, o técnico Bruno Pivetti, com quem trabalhou na temporada 2017/2018 no Ludogorets Razgrad, da Bulgária, clube que defendeu nos últimos nove anos. O atual comandante rubro-negro na época era auxiliar de Paulo Autuori.

“Tive meu primeiro contato com Bruno neste meu retorno e já treinei com o grupo. Estou ansioso para voltar a jogar no Brasil e fazer um bom trabalho pelo Vitória, um clube que briga por coisas grandes”, afirmou o atleta ao site oficial do Vitória. De acordo com o clube, é possível que o meia esteja pronto para a estreia do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Sampaio Corrêa, dia 8 de agosto, às 16h, no Barradão.

Apesar da presença de Marcelinho, o técnico Bruno Pivetti teve algumas baixas no treinamento desta quinta-feira. Com um trauma na panturrilha direita, o zagueiro Maurício Ramos ficou fora das atividades. Após o exame confirmar que não há lesão na coxa esquerda, o volante Guilherme Rend foi liberado pelo departamento médico para treinar e correu em volta do campo.

O zagueiro Gabriel Furtado, com uma torção no tornozelo esquerdo, e o atacante Vico, que fez um procedimento para drenar um furúnculo no joelho direito, fizeram exercícios na academia. O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de sexta-feira (31).