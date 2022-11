Marcello Antony revela que filho era soropositivo: 'Minha vida mudou'

O ator Marcello Antony, de 57 anos, revelou aos fãs e telespectadores que sofreu muito com o filho, Francisco, quando o menino ainda era pequeno. Hoje, com 19 anos, o jovem está bem e não é mais soropositivo.

De acordo com o ator, em conversa ao podcast Papagaio Falante, ele adotou a criança quando ninguém mais queria ficar e descobriu que Francisco era soropositivo pela agência de adoção.

"Eu nunca falei isso. Vou falar agora. Ele era soropositivo. Ele negativou comigo. Por isso que o médico falou assim: 'você quer ficar com ele? Ele pode morrer a qualquer momento'. E eu falei: 'Ele pode morrer agora, mas ele é meu filho'", comentou.

Mesmo com uma doença que, na sociedade é tratada ainda com grande preconceito, Antony descobriu o que era amor entre pai e filho ao se deparar com a criança.

"Quando eu olhei para o Francisco, minha vida mudou. Minha psicóloga na época fala que é como se eu tivesse visto nele um reflexo de mim pequeno, precisando de carinho. A minha sensação foi: 'Onde você estava esse tempo todo?'", disse.

Por fim, o ator da Globo ainda reforçou que o filho é saudável, amoroso e todos os dias o ensina a ser uma pessoa melhor. "Levei para casa, e ele nunca mais saiu da minha vida. (...) Ele era mestiço, tinha muitos problemas de saúde, e ninguém estava olhando para ele. Ele vivia chorando no berço... Em um mês era meu filho definitivo", finalizou.