Marcelo Alves é apresentado pelo Vitória; veja vídeos

O zagueiro Marcelo Alves já entrou em campo com a camisa do Vitória duas vezes, nos empates com Confiança e CRB, ambos pela Copa do Nordeste, mas somente nesta segunda-feira (29) deu a primeira entrevista coletiva oficial pelo clube.

O jogador falou, entre outros assuntos, sobre como as orientações passadas pelo técnico Rodrigo Chagas tem facilitado o trabalho dele dentro de campo ao lado de Wallace, com quem formou dupla nas duas vezes em que vestiu a camisa vermelha e preta.

"Acho que vai muito das ideias que Rodrigo passou para mim, sempre deixou as ideias bem claras. Wallace também é um cara que orienta bastante, conversa bastante. Isso facilita no processo", afirmou o defensor.

Confira mais trechos da entrevista de Marcelo Alves nos vídeos a seguir: