Márcia Freire e Sarajane voltam à cena

Após 16 anos, Márcia Freire voltou a se apresentar no Circuito Osmar do Carnaval de Salvador. Ao contrário do que ocorria nos tempos de glórias do Cheiro de Amor, a cantora não chegou a arrastar uma multidão atrás do trio. Mas fãs fiéis fizeram coro quando cantou os seus maiores sucessos.

"São etapas em que o artista passa. Então você precisa convocar, usar seu carisma, sua energia, tentar entender e não ficar triste por isso", afirmou em entrevista ao CORREIO, momentos antes de assumir o microfone.", afirmou Márcia Freire, em entrevista ao CORREIO, momentos antes de assumir o microfone.

"Faz parte do artista, não estar o tempo todo no topo e é até importante pra que você entenda que isso é um personagem, mas não é sua vida, você é muito maior que isso. Aplausos são muito bons, mas você precisa entender que você não é só os aplausos", completou a artista, que foi vocalista da banda Cheiro de Amor por 13 anos. Primeiro, entre 1986 a 1996, e depois entre 2000 e 2003. Atualmente, faz carreira solo.

Márcia fez um único show em cima do trio elétrico na folia da capital baiana foi o desta sexta-feira (21). Mas ela ainda se apresentará nos bairros de Cajazeiras e Itapuã e depois seguirá para São Francisco do Conde e Fortaleza, no Ceará.

Assim como Márcia Freire, Sarajane, 51, também já era uma artista consagrada antes do surgimento de Daniela Mercury e Ivete Sangalo. Neste ano, assim como Márcia, ela só se apresenta uma vez em cima do trio elétrico. "O axé music vem trazendo várias pessoas bacanas e também muita gente que estava lá atrás está retornando. Eu fico muito feliz de ver essa galera, que fazia Carnaval fora, voltando", disse. Nesta sexta-feira, ela comandou o bloco Me Deixa à Vontade, da Associação Baiana dos Deficientes Físicos (Abadef).

Enfeitada e vibrante, ela festejou que alguns nomes importantes na história da folia da capital baiana estão retornando ao cenário. “O Carnaval de Salvador a cada dia vem se transformando num Carnaval de participação popular, trazendo várias referências. O axé music vem trazendo várias pessoas bacanas e também muita gente que estava lá atrás está retornando, como Luiz Caldas, Márcia Freire. É muito bacana, muito gratificante, faço 40 anos de trio elétrico esse ano e eu fico muito feliz de ver essa galera voltando, que fazia Carnaval fora”, disse Sarajane.

A cantora ainda se apresentará durante o Carnaval deste anos nos bairros da Liberdade, Itapuã e Boca do Rio.

A servidora pública Adriana Nery, 42 anos, é fã de Márcia e foi para o Campo Grande com o objetivo de a reencontrar. "Somos foliões das antigas e viemos só para ver ela. Eu acho que ela é uma das melhores, é uma rainha", vibrou. "Tenho que mostrar a minha filha o que é bom no Carnaval", completou, apontando para Ana Beatriz, de 14 anos.

O contador Oswaldo Dias, 43 anos, também estava animado para pular até o fim do percurso. "Acompanho ela há 40 anos. Sou fanático por ela. Vou com ela até o final. Vim pra ver ela mesmo. Amo Márcia Freire e o Cheiro de Amor", declarou.

A recordação da época da banda Cheiro de Amor também atraiu o médico Gustavo Mota, de 41 anos, que não parava de pular. "Tô muito animado. Eu gosto pra caramba de Márcia porque me remete muito ao Cheiro de Amor", contou.

Aposentado, o cadeirante Fábio Santos, 39 anos, foi para o Campo Grande para curtir com Sarajane. "Ela é muito animada. Me sinto à vontade", disse.

