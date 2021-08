Marcinho estreia a rede e projeta: 'A gente vai dar a volta por cima'

Contratado há 10 dias, o atacante Marcinho marcou o primeiro gol com a camisa do Vitória na tarde deste domingo (15), mas não pôde comemorar após o apito final. O tento assinado por ele aos oito minutos do segundo tempo garantiu o empate em 1x1 com o CRB, no Barradão, mas não foi o suficiente para impedir que o rubro-negro caísse na tabela da Série B do Brasileiro.

Ao deixar o gramado, o jogador pontuou que o Vitória teve falhas na partida, mas reagiu ao longo dela. "A gente fez um primeiro tempo um pouco abaixo e sofreu o gol. Isso foi um baque pra gente. Depois, a gente melhorou. No segundo tempo, o time voltou com mais atitude, conseguiu o gol, tentou virar, mas não conseguiu. A gente segue na luta e tenho certeza que vai dar a volta por cima", projetou Marcinho. Júnior Brandão anotou para o CRB.

Com o resultado, registrado na estreia do técnico Wagner Lopes, o Vitória caiu para a 18ª posição, agora com 15 pontos. Foi ultrapassado pelo Londrina, que venceu o Vila Nova por 1x0 e assumiu o 17º lugar, com 16 pontos. Como a 18ª rodada da Série B ainda está em andamento, o Leão ainda pode perder mais posição, a depender do placar final de Botafogo e Brasil de Pelotas.

O Vitória volta a entrar em campo na quarta-feira (18), às 19h, contra o Vila Nova, no estádio OBA, em Goiânia, em jogo que marca o encerramento do primeiro turno da Série B.