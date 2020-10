Márcio Gomes deixa a Globo após 21 anos e vai para CNN Brasil: 'Motivado'

O apresentador Márcio Gomes, 49 anos, deixou a Globo após 21 anos e vai trabalhar na CNN Brasil. Segundo comunicado da emissora, ele chega para ser "o principal nome da expansão das operações do canal no país". Não foram divulgados detalhes dessa expansão nem que programa Márcio vai capitanear por lá.

Douglas Tavolaro, sócio-fundador da CNN Brasil, disse que o apresentador estará no ar todos os dias. Já Gomes afirmou estar motivado para o novo desafio. “Participar de um projeto inovador no maior canal de notícias do mundo é motivo de muito orgulho. Espero contribuir com a expansão do canal no Brasil e poder gerar ainda mais credibilidade à CNN. Chego muito motivado. Será um grande desafio na minha carreira”, disse.

Esse ano, o jornalista, que tem uma longa carreira, teve destaque comandando o programa Combate ao Coronavírus, exibido pela Globo de março a maio. Na Globo, ele já foi repórter, âncora, apresentador de programas e correspondente internacional, morando no Japão por cinco anos.

"Márcio Gomes é um dos principais nomes da TV e chega para somar ao nosso elenco de grandes talentos. É um profissional completo, de alto gabarito. Além de ser conhecido por sua correção e caráter, é muito querido e respeitado pelo público de todo o Brasil. A partir de agora, ele estará todos os dias no ar e como protagonista de mais um projeto de inovação do nosso canal”, finaliza Tavolaro.