Marcius Melhem tentou agarrar atriz da Globo enrolado em uma toalha, diz revista

Em nova publicação da Revista Piauí referente aos bastidores do escândalo de assédio envolvendo Marcius Melhem, nesta segunda-feira (14), a reportagem revela que o humorista do departamento de humor da TV Globo teria pedido à colega de elenco do extinto Tá No Ar para tomar banho no quarto dela e tentado agarrá-la, antes de uma confraternização do elenco da atração, que ocorreria no flat. A reportagem estava proibida, mas a divulgação foi autorizada por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.

Apesar de estranhar o pedido, a atriz contou que aceitou por se sentir constrangida por negar algo ao chefe. O nome da atriz, assim como os das demais mulheres que denunciaram o ator, segue mantido sob sigilo.

Ao chegar ao quarto, Melhem teria ido ao banheiro, e em seguida, "surgido com uma toalha enrolada na cintura e o pênis ereto, marcando o tecido”. A Piauí relata que ele partiu para cima da colega, tentando beijá-la. A atriz resistiu, e, sem conseguir o que pretendia, o humorista teria se vestido e ido para a festa com os colegas de elenco.

Nos autos do inquérito, diz a revista, consta também uma conversa de WhatsApp entre os dois, ocorrida dias depois do episódio. Na troca de mensagens, Melhem pergunta à vítima se o constrangimento já havia passado, ao que ela responde que não. O episódio é mais um em meio às denúncias apresentadas pelas oito mulheres que delataram Marcius Melhem.

De acordo com os depoimentos, entre os anos de 2010 e 2019, o humorista teve comportamentos impróprios e inadequados em diversas ocasiões, em diversos locais. Desde os Estúdios Globo, até o bar Vizinha 123, em Botafogo, onde testemunhas sustentam que a atriz Dani Calabresa foi assediada por Melhem na saída do banheiro. Seis depoimentos foram prestados por videochamada. Dois foram feitos por escrito.

A notícia de que o comediante abusava do poder que tinha na TV Globo para assediar moral e sexualmente suas subordinadas veio à tona ao final do ano de 2020. Antes de ser demitido da emissora em agosto daquele ano, ele ocupava o cargo de chefe do departamento de humor do canal.

Nesta segunda-feira (14), a revista Piauí foi autorizada a publicar uma reportagem contando os bastidores do escândalo. A matéria, de 12 de agosto de 2021, estava proibida de ser publicada pela juíza Tula Corrêa de Mello, da 20ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.