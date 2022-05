Marco Antônio tira o Vitória da zona e avisa: 'O menino da Ilha tá ON'

Ele não tinha sequer sido relacionado ainda na Série C do Brasileiro, mas foi quem garantiu o primeiro triunfo do Vitória na competição nacional. Marco Antônio estreou a rede como profissional e tirou o Leão da zona de rebaixamento. O único gol do jogo contra o Manaus fez o rubro-negro somar os primeiros três pontos e pular da 18ª para a 16ª posição.

"O menino da Ilha tá ON. O menino de Gameleira está ON, sim", avisou durante a entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (2), quando o elenco se reapresentou na Toca do Leão. "Pelo seu trabalho e esforço do dia a dia. Espero ao longo da temporada dar sequência, ter novas oportunidades e levar o nome da minha cidade mais pra frente", completou o zagueiro de 21 anos, nascido na Praia de Gameleira, na Ilha de Itaparica.

Marco Antônio soube aproveitar a oportunidade que pintou em função dos vetos feitos pelos médicos do clube. Ewerton Páscoa e Rafael Ribeiro lesionaram a coxa. Mateus Moraes ainda se recuperava de um edema na coxa e só ficou como opção no banco porque o colombiano Héctor Urrego ainda não foi regularizado. Fora dos planos, Carlos está treinando num grupo à parte, formado por jogadores que serão remanejados e emprestados.

Diante das baixas, o prata da casa Marco Antônio ganhou a confiança de Fabiano Soares na partida que marcou a estreia do técnico no comando do Vitória. O volante Alan Santos foi improvisado para formar dupla de zaga com ele, mas se machucou ainda no primeiro tempo, o que exigiu que Mateus Moraes fosse mandado a campo.

Marco Antônio atuou bem, estufou a rede e quer ter mais chances no time. Nessa temporada, ele defendeu o Vitória em apenas três jogos. Não perdeu nenhum. Antes, já tinha sido titular na estreia do Baiano contra o Juazeirense (1x1). Também no estadual, entrou no decorrer do triunfo diante do Barcelona de Ilhéus (1x).

"Fiquei muito feliz com a sensação de fazer meu primeiro gol como profissional. Espero daqui pra frente dar uma sequência de bons jogos e resultados para conseguir alcançar o acesso à Série B", projetou. "Após o meu gol e a minha partida espero sim ter colocado uma pulga atrás da orelha dele (Fabiano Soares) para ter novas oportunidades e ter sequência no meu trabalho", completou.

Marco Antônio marcou o gol de ombro, mas ele garante que sabia o que estava fazendo. "Após o cruzamento do Gabriel Santiago, o refletor me atrapalhou, mas eu estava vendo sim a trajetória da bola e aí eu só fiz o movimento, ela acabou batendo no ombro e eu tive a felicidade de fazer o gol. Só fiquei feliz e saí comemorando com a torcida o meu primeiro gol como profissional".

Aí foi um tal de responder mensagem, atender e fazer ligação. Ele queria falar em especial com três pessoas. "O pós-jogo foi de muita alegria. Depois da oração eu liguei para minha mãe, meu pai e meu tio, que são as pessoas que estão comigo desde o início. Foi só alegria lá na Ilha", contou o zagueiro, orgulhoso de ter sido revelado na base.

"Quando eu não era relacionado, sempre me mantive focado, e isso me fez ir de não relacionado a titular. Aí fui coroado fazendo o gol da partida. A base é um caminho. Ela tem dado os frutos e vai continuar dando. Eu sou uma cria da base e pude dar resultado".

Marco Antônio e o Vitória voltam a campo na próxima segunda-feira (9), às 20h, quando visitam o Aparecidense, no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia, em jogo válido pela 5ª rodada da Série C do Brasileiro.