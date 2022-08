Marcos Clement celebra Raul Seixas no  Teatro Castro Alves

Considerado um dos maiores intérpretes da obra de Raul Seixas, o cantor e compositor Marcos Clement apresenta quinta-feira (18), às 20h, no Teatro Castro Alves, o show Marcos Clement Canta Raul. A apresentação homenageia o roqueiro baiano, que completa 33 anos de morte no domingo, e conta com participações especiais dos cantores Adelmo Casé, Thathi, Wilson Aragão e Maira Lins.



Clement traz no repertório grandes clássicos que marcaram a trajetória de Raul, como Gita, Maluco Beleza e Ouro de Tolo, além de músicas menos conhecidas pelo grande público como Canto para a Minha Morte e o samba Aos Trancos e Barrancos.

Desde 2004, o artista vem promovendo eventos e homenagens a Raul Seixas, com shows em diversos espaços e eventos, como no Carnaval de Salvador com desfile de trio elétrico no circuito oficial, apresentação no Furdunço com o Bicicletrio Toca Raul, além de shows no Parque da Cidade no Dia do Rock.

Marcos Clement também criou o espetáculo musical Contando Raul Seixas - Músicas e Histórias do Maluco Beleza, que já foi assistido por mais de 20 mil pessoas na capital e no interior do estado. O artista também herdou a convivência e a com alguns amigos e parceiros de Raul, como por exemplo Wilson Aragão, com quem compôs algumas canções, incluindo Crenguenhém, que faz parte do repertório do show.

FICHA

Onde: Teatro Castro Alves

Quando: quinta (18) às 20h

Ingressos: R$ 100 | R$ 50 (A a Z) e R$ 60 | R$ 30 (Z1 a Z11). Vendas na bilheteria e no Sympla. Assinantes Clube CORREIO têm 40% de desconto.https://bit.ly/3PyStp4