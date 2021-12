Marcus Presídio é eleito presidente do TCE-BA para o biênio 2022/2023

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), Marcus Presídio, foi eleito, nesta quinta-feira (16), como o novo presidente da corte. A votação ocorreu durante sessão ordinária. Também foram eleitos o vice-presidente, conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto, e o corregedor, conselheiro Gildásio Penedo Filho.

O pleito definiu ainda o novo diretor da Escola de Contas Conselheiro José Borba Lapa (ECPL), conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo, e o Ouvidor-Geral, João Evilásio Bonfim.

Marcus Presídio ingressou no TCE no dia 30 de março de 2015, após ser aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa para a vaga aberta com o falecimento do conselheiro Zezéu Ribeiro. Advogado, ingressou na Assembleia Legislativa em 1983, ocupando cargos de responsabilidade crescente até ser guindado ao mais elevado posto administrativo do parlamento, a Superintendência de Administração e Finanças, em 1997, na presidência do então deputado Antônio Honorato, agora seu companheiro de Corte e chapa.

Ele se torna o 25º presidente da Corte de Contas da Bahia, fundada em 21 de agosto de 1915.