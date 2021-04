Maré baixa faz travessia Salvador - Mar Grande encerrar às 17h30 neste sábado

Por conta da maré baixa, a travessia Salvador-Mar Grande só ocorrerá até as 17h30 deste sábado (24). O sistema opera com oito embarcações, que trafegam pela Baía de Todos-os-Santos.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), por conta da maré baixa prolongada, foram canceladas as saídas noturnas que estavam programadas para as 18h, 18h30 e 19h. A última saída de Mar Grande ocorrerá normalmente às 18h, enquanto em Salvador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico às 17h30.

O fluxo nesta manhã é baixo e é possível encontrar lanchas para embarque imediato.

Salvador-Morro de São Paulo

Com procura moderada pelos turistas que vão se deslocar para passar o final de semana na Ilha de Tinharé, a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições neste sábado (24). Ao todo, foram disponibilizados cinco horários: 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30.

No sentido do Morro para a capital, os passageiros podem embarcar às 9h, 11h30, 13h, 14h30 e 15h. A passagem, que custa R$ 113, é vendida nos guichês das concessionárias, no Terminal Náutico. A viagem de catamarã é direta e dura cerca de 2h e 20m.