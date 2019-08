Maré baixa suspende travessia Salvador-Mar Grande por quatro horas

A maré baixa, que impede a atracação das embarcações no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, vai provocar uma parada de quatro horas na travessia Salvador - Mar Grande, na manhã deste domingo (4). O serviço começou a operar às 5h, mas será suspenso às 9h por conta do problema. A parada segue até às 13h. Quando retomar as operações, às 13h, oito embarcações estão disponíveis para atender aos usuários, com horários de saída de meia em meia hora ou a cada 15 minutos. Até a suspensão da travessia, o fluxo de passageiros foi bom, no sentido do Terminal Náutico para Mar Grande. Neste domingo, o último horário de saída nos do Terminal de Vera Cruz, em Mar Grande, será às 18h30 e de Salvador, às 19h30.

Morro de São Paulo

Há procura de passageiros pelas escunas que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos neste domingo. A previsão é que ao menos seis escunas zarpem do Terminal Náutico, na capital baiana, com lotação completa, a partir das 9h. As escunas fazem a primeira parada na Ilha dos Frades e a segunda em Itaparica, de onde retornam para Salvador às 17h30. O movimento é tranquilo.

Os dois primeiros catamarãs saem às 9h e 10h30h. Os demais horários do dia são às 10h30, 13h e 14h30. Já de Morro de São Paulo, os usuários são atendidos às 9h, 11h.30, 13h e 15h. A viagem de catamarã é direta e dura duas horas e vinte minutos. A passagem custa R$ 95,20.