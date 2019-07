Marepe ganha exposição individual em São Paulo

Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, conecta o sertão ao mar, tornando-se importante eixo por onde passam as mais diversas mercadorias, de materiais de construção a alimentos. Marcos Reis Peixoto, o Marepe, nascido no município, passou boa parte da vida observando esse fluxo constante de cargas e viajantes. E daí construiu sua linguagem artística, que, em geral, propõe novos usos a objetos ordinários.

Agora, utilizando toda essa bagagem, ele ganha sua primeira grande exposição individual em São Paulo. A mostra, batizada de Marepe: Estranhamento Comum, será inaugurada no próximo sábado e ficará em cartaz até o dia 28 de outubro, na Pinacoteca. Com curadoria de Pedro Nery, contará com um conjunto de 30 obras que evoca poeticamente a memória pessoal do artista, como Periquitos (abaixo), de 2005, que traz um movimento de escala e desproporção ao apresentar uma televisão agigantada, desestabilizando, assim, a convenção desse objeto tão familiar. A exposição conta com patrocínio do Credit Suisse e Engeform.

Periquitos: uma das obras que estarão em cartaz na mostra Marepe: Estranhamente Comum (Foto: Divulgaçãol)

Inauguração

O Pátio Santa Luzia, no Horto Florestal, lotou de gente bacana para prestigiar a chegada da marca cearense Lenita. O coquetel de inauguração, quarta-feira, reuniu Renata Correia, Renata Andrade, Lara Soares, Camile Souto, Carla Ferner, Alina Gordinho, Yvana Tude, Alessandra Stern, Carol Lisboa e Eliane Kruschewsky. Lenita Negrão e a filha, a diretora de Estilo e CEO da marca, Maria Lucia Negrão, receberam as convidadas ao lado da publicitária Sandy Najar, que assinou o mailing do evento.

Renata Correia prestigiou a inauguração da Lenita (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Presença

Cerca de 50 empresários estiveram presentes no encontro de negócios que a Gotemburgo e a Volvo Construction Equipment promoveram, quinta-feira, no Hotel Fasano, em Salvador. Quem esteve na cidade, apenas para prestigiar o evento, foi o presidente da Volvo CE Latin America, Luiz Marcelo Daniel, que foi ciceroneado pelos empresários Paulo e Ricardo Pamplona.

Paulo Pamplona, Luiz Marcelo Daniel e Ricardo Pamplona (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Home Design abrirá loja conceito na Bahia Marina

A Home Design, do casal de empresários Manuela Andrade e Maurício Lins, em comemoração aos seus 25 anos, irá lançar uma loja conceito, a HD Experience, que funcionará entre os meses de agosto e outubro na Bahia Marina, em Salvador. “Será uma loja temporária com o objetivo de criar experiências para os frequentadores da Bahia Marina”, nos disse Maurício Lins.

O espaço também servirá de cenário para diversos eventos que já estão programados, como o lançamento de um novo porcelanato da Pavimenti, de Cau Biglia. Além disso, haverá palestras com designers convidados, e a Tortarelli terá, por lá, um café /bar com cardápio e drinques exclusivos.

Manuela Andrade e Maurício Lins (Foto: Alô Alô Bahia)

Lírios

Morreu ontem, aos 95 anos, o empresário Alexandre da Cunha Guedes. Ele comandava a companhia Cunha Guedes, que já foi responsável pela construção de rodovias. Alexandre também já foi presidente do Banco Capital e da Guebor Toyota Salvador, onde, inclusive, fez sua última aparição pública, em junho deste ano, durante o lançamento da versão híbrida do Toyota RAV4.

Wesley Lemos cria ambiente em homenagem ao papa Francisco

Arquiteto sergipano com trabalhos na Bahia e em São Paulo, Wesley Lemos irá participar pela segunda vez da mostra Modernos Eternos, que acontecerá entre os dias 10 e 25 de agosto, no Mosteiro de São Bento, na capital paulista. Wesley promete destacar-se com um ambiente em homenagem ao papa Francisco. “Iremos interpretar os aposentos do papa. Valorizar a simplicidade como o último grau de elegância será o desafio”, nos disse o profissional que conta com mais de 20 anos de profissão.

Cenário ideal

Mayana Calasans e Thiago Silva se casaram em clima bem low profile, ontem, na Fazenda Quinta do Lago, em Cabaceiras do Paraguaçu. Cerca de 250 convidados, entre amigos e familiares, prestigiaram a cerimônia. A festa, logo em seguida, contou com shows de Jauperi, Banda TH e DJ Enrico Masieiro. O menu ficou a cargo do Mignon Buffet e o décor foi assinado por Ferreira Júnior.