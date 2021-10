Margareth Menezes é nomeada como uma das personalidades negras mais influentes do mundo 

Margareth Menezes (Foto: José de Holanda/divulgação)

Margareth Menezes foi reconhecida pela MIPAD - Most Influential People of African Descent, instituição chancelada pela ONU, como uma das 100 personalidades negras mais influentes do mundo em 2021. A artista foi a única brasileira nomeada na categoria ‘Música’ para a lista Creatives 100, que reconhece os afrodescendentes mais influentes para economia criativa. Ao lado dela, aparecem artistas norte-americanos como Beyoncé e Jay-Z, além de personalidades do Haiti, África do Sul e Nigéria.

“Fiquei muito feliz com essa nomeação. É um reconhecimento que vem coroar a minha trajetória como artista e também o trabalho social que desenvolvemos na Fábrica Cultural, ONG que toco ao lado de uma equipe incrível. Que isso possa inspirar muitas outras iniciativas nesse sentido”, nos disse a cantora, que tem 34 anos de carreira.

A lista do MIPAD100 traz ainda nomes de outros brasileiros influentes em diferentes categorias como Taís Araújo e Lázaro Ramos, a vereadora de São Paulo Erika Hilton, a jornalista Luciana Barreto e o ex-BBB e economista Gil do Vigor.

Sessão de autógrafos

O artista visual catarinense Susano Correia desembarca na próxima semana em Salvador. Por aqui, lançará o livro Para Sempre, Nunca Mais, no dia 13 de outubro, em noite de autógrafos na galeria Arte do Clube, dentro d´A (Bar)bearia , na Pituba. O espaço, inaugurado há pouco mais de um mês na Rua das Rosas já conta com trabalhos do artista no seu acervo.

Mário Kertész (Foto: Tácio Moreira/divulgação)





Homenagem

O comunicador Mário Kertész será homenageado no Scream 2021. Um encontro dele com Maurício Magalhães, CEO da Giro Filmes e sócio da Mundo Real, vai revelar ao público peculiaridades da mente criativa do radialista e empresário do Grupo Metrópole. O diálogo "Tudo que você não sabe sobre Mário Kertész - Navegando em sua inteligência" irá acontecer dentro da programação do evento, considerado o maior de criatividade e mídia do Nordeste. Promovido pela Associação Baiana do Mercado Publicitário-ABMP e prefeitura de Salvador por meio da Saltur, o Scream será realizado nos dias 3 e 4 de dezembro, com inúmeras palestras, em diversos endereços do Centro Histórico, como Fera Palace Hotel, Espaço Cultural da Barroquinha e Teatro Gregório de Mattos.





Eduardo e Rafael Valente (Foto: Elias Dantas/Divulgação)

Almoço institucional

O Grupo Civil promoveu almoço para a imprensa, ontem à tarde, no restaurante Di Liana, em Ondina, para celebrar os seus 60 anos. O vice-presidente da holding, Rafael Valente, fez uma apresentação sobre a trajetória dessas seis décadas de atuação e homenageou o pai, Eduardo Valente, fundador das empresas que fazem parte do grupo. “Sua contribuição é fantástica neste processo. Ele é extremamente detalhista e cuidadoso e me preparou com muito cuidado e responsabilidade. Ele continua atuando nos detalhes construtivos, que é a parte que ele mais gosta. E na tomada das principais decisões, ele que dá a palavra final", revelou. A companhia reúne a Civil Construtora, a Civil Empreendimentos, a Civil Mineração e a Civil Pré-Fabricados. *Confira a cobertura fotográfica no site aloalobahia.com.

Então é Natal

A Kachepot lançou, ontem à noite, sua tradicional coleção de Natal. As novidades foram apresentadas durante uma live em seu perfil no Instagram. O projeto Natal da Kachepot é co-assinado por Reginaldo Tortorelli, parceiro da marca que atua no segmento de design e desenvolvimento de produtos. Ele é o responsável por traduzir o conceito da loja, localizada na Alameda das Espatódeas, e complementar, com a sua experiência, a curadoria de toda a decoração. O profissional veio de São Paulo especialmente para o lançamento.





Danilo Magnavita (Foto: Alô Alô Bahia)

Personagem da semana

O DJ Danilo Magnavita comanda, no dia 16, uma festa exclusiva na Ilha Refúgio das Garças para marcar a abertura da temporada Primavera/Verão. “A intenção é que esse seja um primeiro evento reduzido para sentirmos um pouco essa nova realidade, seguido de outros eventos nos meses de dezembro e janeiro”, explica. No setlist, clássicos da Disco Music e releituras dos anos 1980 e 1990.Engenheiro civil de formação, Danilo Magnavita estava vivendo entre os Estados Unidos e Canadá, fazendo cursos de especialização em projetos e construções, mas sempre que podia tentava encaixar apresentações e eventos. “Retornei para o Brasil recentemente. Com a melhora da situação da pandemia, pretendo retornar aos palcos, porém de forma muito seletiva e exclusiva”, revelou ao Alô Alô Bahia. Nesse fim de semana, fará algumas apresentações privadas em Trancoso e está trabalhando em estúdio para lançar sua primeira música autoral.