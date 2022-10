Margareth Menezes grava samba-enredo vencedor da Mangueira para desfile de 2023

(Divulgação)

Margareth Menezes beija bandeira da Mangueira

Margareth Menezes está de volta a Salvador depois de um fim de semana intenso no Rio de Janeiro. Por lá, a cantora acompanhou de perto a decisão final do samba-enredo que vai dar vida ao tema As Áfricas Que a Bahia Canta, que a Estação Primeira de Mangueira levará para a Sapucaí em 2023. A convite dos compositores Lequinho, Junior Fionda, Gabriel Machado, Guilherme Sá e Paulinho Bandolim, Margareth gravou ao lado do puxador da Escola, Tinga, o samba que concorreu com outras 29 composições. O samba vencedor reverencia os orixás e traz no refrão o verso "O samba foi morar onde o Rio é mais baiano".

(Thiago Lima/Divulgação)

MV BIll: rapper, escritor e cineasta

Rapper na Flica

Rapper, escritor, ator, cineasta e ativista, MV Bill está confirmado na próxima edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira, a Flica que acontece de 3 a 6 de novembro na cidade do Recôncavo. Este ano o evento vem com o tema 'Liberdade e Literatura Brasis' e faz menção a diversidade, a liberdade e o protagonismo da participação popular em diferentes momentos históricos do Brasil. Esta é a 10ª edição da festa e vai contar com vários espaços voltados para diversas faixas etárias. A mesa onde estará MV Bil, acontece no dia 3/11 e terá como tema um questionamento: Os Brasis Cabem na Literatura e na Liberdade?



Curadoria coletiva

O debate do rapper, que contará ainda com Cidinha da Silva e Auritha Tabajara, será mediado pelo escritor baiano Emanuel Mirdad. No local do evento, será montada uma livraria, a programação infantil da Fliquinha, um ambiente dedicado à literatura jovem (Geração Flica) e a Tenda Paraguaçu. A Flica, que terá uma curadoria coletiva, formada por Camila Franca, Edgard Abbenhusen, Paulo Gabriel Soledad Nacif e Clara Amorim, é uma realização da Fundação Hansen Bahia juntamente com a empresa CALI.

(Divulgação)

Fernando Spoloar

Master Class

O restaurante Fasano Salvador recebe o Brand Ambassador da Diageo, Fernando Spolaor, para uma Master Class realizada em duas edições, dias 12 e 13 de outubro. Spolaor vai realizar o preparo expositivo de três drinques especiais criados para acompanhar um menu em três tempos elaborado pelo chef Lomanto Oliveira.

(Divulgação)

Viviane Vieira

Arte no Carmo

A arquiteta Viviane Vieira é autora do projeto do Estúdio NYC, na Mostra Casas Conceito. Para criar o ambiente, Viviane teve como base a curadoria de arte, com nomes da arte brasileira representados pela Alban Galeria de Arte, que conta com telas do artista piauiense Willyans Martins, conhecido como "Ladrão de Grafite", que também é pioneiro na arte de descolagem no Brasil, além de uma escultura cinética de Raul Mourão. Obras dos artistas Lenora de Barros e Mário Cravo também estão expostas no espaço.



(Divulgação)

Ana Paula Magalhães, Lucy Bomfim e Marcio Sobral na Kachepot

Então é Natal

Um mundo colorido e cheio de magia e fantasia. Esta é a proposta do Natal 2022 da Kachepot, do Grupo MS Home, que foi lançado neste final da semana na loja da Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores. Por lá, a anfitriã Lucy Bomfim apresentou aos convidados o Natal Kachepot Fábula do Amor com peças e adereços nacionais e internacionais.

Tarde de autógrafos

A Edufba - editora da Universidade Federal da Bahia, o Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC/FACED) e o Sindicato dos professores no Estado da Bahia (SINPRO) lançam, no próximo dia 17, das 17h, às 20h, no Foyer do TCA, os livros Pirâmide da Pedagogia Hacker, de Karina Menezes e Entre as Cartas e o Rádio, de Kelly Ludkiewicz Alves. As autoras vão dialogar sobre o tema Conectando a educação, com a mediação do professor Nelson Pretto (UFBA) e do Coordenador geral do SINPRO-Bahia, Alysson Mustafá. O evento é gratuito e aberto ao público.

(Divulgação)

Zezé Motta narra obra de Itamar Vieira Junior para a editora Todavia

Literatura em áudio

A premiadíssima obra, Torto Arado, do baiano Itamar Vieira Junior, segue rendendo novos produtos. O livro, que vai virar série da HBO Max, com gravações previstas para 2023 e direção de Heitor Dhalia (detentor dos direitos autorais para audiovisual), ganhou narração da cantora e atriz Zezé Motta numa versão de audiolivro que será lançada em breve pela editora Todavia.

(Gabriela Daltro/Divulgação)

Carlos Amorim está à frente da Casa Cor Bahia

Elenco

A Casa Cor Bahia, que vai acontecer entre os dias 21 de outubro e 4 de dezembro, ocupará dois espaços simultâneos: no Horto Florestal, em seu formato tradicional; e no bairro da Saúde, onde funciona a Casa de Saúde Solange Fraga, que receberá como doação a reforma da casa tombada e todo mobiliário utilizado. A mostra, que tem direção do empresário Carlos Amorim, contará com a participação dos arquitetos Caio Bandeira e Tiago Martins, autores do masterplan. Além da dupla, estarão no elenco os arquitetos Aline Cangussú, Ana Paula Guimarães e Tiago Manarelli, Dolores Landeiro, Celeste Leão, Marlon Gama e Wesley Lemos, dentre outros.