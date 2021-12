Margarida Neide lança exposição fotográfica em Vilas do Atlântico

Repórter fotográfica com mais de 30 anos de experiência, a primeira mulher a fotografar futebol na Bahia e dona de uma série de premiações, inclusive em âmbito nacional, Margarida Neide fará uma exposição em parceria com o Palazzo Spazio di Belleza e a Palazzo Store de Vilas do Atlântico na próxima quinta (9), às 17h.

A exposição vai abrir alas para o lançamento da Coleção Esperança, das lojas, para o Natal e Reveillon.

"Fiquei quase dois anos parada por conta de pandemia e toda essa coisa chocante que vivemos e surgiu essa oportunidade de mostrar meu trabalho. Aí me joguei. Também vai ter um desfile no espaço de beleza, algo bem bacana", disse Margarida, que tem passagem por diversos veículos da Bahia, incluindo o CORREIO.

A exposição ficará nas lojas por tempo indeterminado. Margarida contou que vai levar fotos de paisagens e detalhes, algo um pouco mais distante de sua rotina como fotojornalista. Ela contou que também não pretende focar somente na moda e quer levar um trabalho que dê leveza e boas inspirações ao ambiente.

Proprietária dos espaços, Silvanize Gomes conta que era um sonho dela construir um empreendimento onde as pessoas podem cuidar da beleza, escolher roupa e sapato num só lugar. Em outras palavras, sairem prontas para a festa e é o que promete para a próxima coleção.

No lançamento da exposição e coleção, haverá um coquetel para convidados.