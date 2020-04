Mari Baianinha conquista liderança do BBB20 pela primeira vez

A baiana Mari Gonzalez venceu a 15ª Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB20) e está cada vez mais próxima de disputar o grande prêmio do programa.

Na noite desta quinta-feira (16), a baiana teve que demonstrar habilidade numa prova que consistia em levar uma bola até uma cesta com a ajuda de cordas. Tudo isso desviando de obstáculos.

Mari foi a mais rápida e completou o circuito em 93.77 segundos e, com isso, conquistou a liderança inédita. Antes do anúncio, o apresentador Tiago Leifert ainda chegou a fazer suspense, dando a entender que Babu, outro que ainda não tinha conseguido a liderança nessa edição, estava no páreo.

Após comemorar muito, Mari exerceu o direito de escolher uma pessoa para o VIP. A eleita foi a parceira Ivy.