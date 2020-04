Mari Gonzalez conta detalhes do BBB e de sua vida em Salvador

Nesse especial, o repórter Gabriel Moura entrevista a modelo Mari Baianinha, quinta colocada do BBB20. Ela conversa sobre a sua experiência na casa mais vigiada do Brasil e como era a sua vida em Salvador antes da fama, mais precisamente no bairro do 2 de Julho. Ela contou os rolés que curtia dar e disse que só começou a comer água depois de velha, quando já era panicat. Ouça a entrevista completa! Confira:

