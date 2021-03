Maria Bethânia completa lista dos Doces Bárbaros que receberam a 1ª dose da vacina

Depois de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa, nesta segunda-feira (22) a cantora Maria Bethânia foi vacinada contra a covid-19. Ela recebeu a primeira dose do imunizante no Parque Olímpico, que fica na região da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

“VACINADA! Maria Bethânia foi vacinada contra a COVID-19. Vacina sim! Viva o SUS! ‘Eu quero vacina, respeito, verdade e misericórdia.’ (Maria Bethânia, 2021)”, postou o perfil @ mariabethania.mb, no Instagram, no início da tarde.

"Afinal, né? Histórica!", comentou Bethânia, animada, antes de receber a dose dentro de um carro.

O perfil que publicou o vídeo é uma página de fãs, com mais de 150 mil seguidores, que costuma postar imagens da carreira da cantora. Os créditos da gravação são de Ana B.

Caetano recebeu a primeira dose no dia 4 de março, também no Rio. Depois foi a vez de Gil, no dia 12, ao receber a dose no 5º Centro, em Salvador. Por fim, antes de Bethânia, Gal foi submetida à primeira dose em São Paulo, no dia 15.

Assista.