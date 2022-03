Maria Bethânia e Almir Sater estarão juntos na trilha de abertura de Pantanal

Uma das principais curiosidades do público a respeito da nova versão de Pantanal é a trilha de abertura. Composta por Marcus Viana, a música é um sucesso até hoje e pode-se dizer que foi responsável por boa parte da magia que povoa o imaginário do público até hoje. Portanto, como não podia deixar de ser, a canção permanece na abertura, mas ganha nova voz e arranjo com uma regravação pra lá de especial. Maria Bethânia e Almir Sater assinam juntos a trilha da novela que estreia na próxima segunda (28).

"É a canção de abertura de uma novela inesquecível e que terá uma releitura deslumbrante, de uma música muito inspirada, muito bonita, do fundo do coração do Brasil. É uma gravação que me comoveu, porque voltei a cantar com a viola do Almir Sater, isso é muito importante para mim, ele é um dos maiores músicos do Brasil, um grande compositor. É uma honra esse convite, fiquei bastante contente de fazer uma música poderosa, uma música forte", diz Bethânia.