Maria Bethânia revela 1º amor e conta que namorou com Fábio Júnior: 'Bom demais!'

Despachada e sem papas na língua, a cantora Maria Bethânia tomou uma atitude rara em sua vida e carreira, durante entrevista a Pedro Bial que vai ao ar nesta sexta-feira (2): contou detalhes de sua vida pessoal pouco conhecidos do público, a exemplo do seu namoro com o cantor Fábio Júnior. “Bom demais!”, disse ela sobre o relacionamento com o artista.

Homenageada no programa 'Conversa com Bial', ela também se sentiu à vontade para contar quem foi o seu primeiro amor, aos 17 anos de idade: o diretor Augusto Boal.

No programa em sua homenagem, a cantora também foi surpreendida com imagens raras da vida e da carreira, como um vídeo em que aparece nas ruas de Santo Amaro durante a festa de Nossa Senhora da Purificação, um depoimento de sua mãe, Dona Canô (1907 -2012), e uma entrevista ao lado do irmão, Caetano Veloso.

Cantando, ela também emocionou o apresentador e o público, com “Pronta para cantar”, de Caetano Veloso, gravada com a norte-americana Nina Simone, além de “Olhos nos olhos”, de Chico Buarque, e “Purificar o Subaé”, também de Caetano.