Maria da Paz vai presa após flagrar traição e atirar em Régis

Muita emoção nos próximos capítulos de "A Dona do Pedaço"! Maria da Paz (Juliana Paes) vai flagrar Josiane (Agatha Moreira) na cama com Régis (Reynaldo Gianecchini) e, descontrolada, vai dar um tiro no marido e terminar presa. Além disso, a empresária vai acabar descobrindo, do pior jeito possível, que a filha não presta.

Amante do marido da mãe, Jô nota que Régis está distante e resolve pressioná-lo para saber o que ele tem de tão importante para falar com ela. "Eu amo sua mãe", vai revelar o bonitão.

Ele vai contar que se apaixonou de verdade por Maria da Paz, o que vai deixar Jô revoltada.

"Tá brincando comigo... eu sei que me quer... que me deseja... olha pra mim, olha... diz que tudo que tá dizendo é loucura... que eu sou a mulher da sua vida. Olha meu corpo... meu corpo. Ele é teu", se desespera.

Maria da Paz vai acordar e perceber que o marido não está na cama. Ouvindo barulhos, ela pega uma arma e vai até a cozinha, mas não encontra Régis. Depois, ela segue até o quarto da filha e escuta a voz do marido chamando por Jô. Ela demora um pouco tentando entender o que acontece e então entra no quarto e flagra Régis com Jô, ambos seminus. "Eu posso explicar", tenta falar Régis. "Não tem explicação nenhuma. Eu estou vendo. Larga minha filha, desgraçado, larga", vai mandar a empresária.

Ele continua e insiste que nada está acontecendo entre os dois, mas Maria da Paz não acredita e o acusa."Ah... como não é o que estou pensando? Como não é? Eu estou vendo, você no quarto da minha filha, no quarto da minha Josiane... os dois... quase sem roupa... Você seduziu minha filha, desgraçado".

A boleira quer saber há quanto tempo eles têm um caso e Jô vai confessar friamente que desde sempre. Régis tenta convencer a mulher a largar o revólver para que eles conversem. "Eu vou dizer a conversa que você merece. Eu vou resolver essa situação como minha família sempre resolveu... Toma, Régis, toma", diz, atirando.

Régis vai cair no chão com o ferimento. Camilo (Lee Taylor) vai chegar não muito depois. Maria da Paz confessa que atirou e diz que "atirava outra vez". O investigador avisa que ela está presa.

O ferido é levado para um hospital e Maria da Paz é algemada. "Não me arrependo. Até agora eu tava cega. Agora abri os olhos. O Régis mereceu esse tiro. Mereceu", garante a boleira.

Autor da novela, Walcyr Carrasco afirmou que o público pode esperar mais reviravoltas com Maria da Paz. "Vamos ver a mesma trama com novas realidades para os personagens. É uma trama eletrizante", disse ele ao GShow.