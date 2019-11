'Maria Joaquina', de Carrossel, celebra 20 anos do filho e surpreende

Famosa por interpretar Maria Joaquina na novela infantil Carrossel, na década de 1990, Ludwika Paleta surprendeu os fãs ao parabenizar o filho Nicolas, que completou 20 anos nesta segunda-feira (11). "40 e 20. Feliz aniversário, meu amor! Nunca vai deixar de ser o meu pequenininho. Te amo", disse ela, na legenda.

A jovialidade da atriz, que completou 40 anos de idade, surpreendeu os fãs. Ludwika teve Nicolas aos 20 anos de idade, quando se casou com o ator mexicano Plutarco Haza. Ela é atualmente é casada com Emiliano Salinas, filho do ex-presidente do México, Carlos Salinas de Gortari. Eles têm dois filhos, gêmeos, Sebastián e Bárbara, de 2 anos.

Nos comentários da imagem publicada no Instagram, fãs elogiaram a beleza da atriz e do filho. 'Lindo igual a mãe', comentou uma seguidora. Uma outra brincou: 'Meta da vida: ser mãe com cara de namorada do filho igual a Maria Joaquina', escreveu. 'Seu namorado?', perguntou uma seguidora.