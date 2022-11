Maria Rita nega rivalidade entre Gal e Elis: 'Sempre me tratou com carinho'

A cantora Maria Rita lamentou a morte de Gal Costa, na manhã desta quarta-feira (9). Ela aproveitou para negar que sua mãe, Elis Regina, tivesse algum tipo de rivalidade com a artista baiana.

Elis e Gal foram contemporâneas e dividiram palco no show "Grandes Nomes", exibido pela Globo em 1981.

"Tô no chão. Tô zoada. Embora os fofoqueiros de plantão sempre a colocassem como uma inimiga de minha mãe, Gal sempre me tratou e cuidou com muito carinho e respeito", disse Maria Rita.

A cantora continuou. "Era lindo como ela trocava comigo sobre nossos meninos, da mesma idade. Era lindo perceber seu olhar comigo. Era lindo perceber aquela força, aquele sorriso desarmado de guerra, armado de colo. Tô no chão. Tô zoada", escreveu em post no Instagram.

E finalizou: "Que ela descanse em luz, muita luz. Que ela seja recebida com sorrisos largos, peitos abertos e tanta lindeza e amor quanto o que ela colocou por aqui. Eu tô no chão".

Gal falou da relação com Elis

Em 1995, Gal falou sobre a relação com Elis Regina, em entrevista ao Roda Viva, da Cultura. Na ocasião, Elis já tinha morrido havia 13 anos.

A cantora disse que elas não eram amigas, mas tinham boa relação. "Eu não tinha uma relação muito próxima com ela, mas a gente se falava por telefone. Ela me ligava, me procurava, eu ligava pra ela. Ela era muito carinhosa comigo. Ela ia ver meus shows, eu ia assistir shows dela. Eu sei que ela gostava muito de mim. Era uma coisa meio de flerte à distância", disse.

Ela ainda relembrou como surgiu a ideia de convidar Elis para participar do show na Globo. Na época, o diretor Daniel Filho afirmou que Elis Regina ia negar.

"Eu disse: 'Ela vem. Ela tava em Los Angeles, foi logo depois da morte de John Lennon. Nós ligamos pra Los Angeles e falamos com Elis. Ela disse: 'Eu tô indo. (...) Vamos cantar uma coisa do John Lennon'. Eu disse: 'Vem pra cá, que aqui a gente decide o que fazer'. Ela veio, foi pro Rio, a gente ensaiou e fez o programa", lembrou.

Ela afirmou que tinha admiração por Elis. "Eu admirava ela como cantora. Acho que ela era extremamente musical. Eu ficava muito impressionada com a musicalidade dela e com a técnica dela. Eu gostava muito dela. Nossa relação era legal".