Maria Zilda Bethlem conta que possui doença degenerativa nos olhos

A atriz Maria Zilda Bethlem revelou durante live que possui uma doença degenerativa nos olhos, chamada degeneração da mácula, e que já perdeu a visão no olho direito.

Maria Zilda tem realizado lives diariamente em sua conta no Instagram, algumas com conversas com seguidores e outras com atores convidados. Na live com Lucélia Santos, em 13 de junho, ela revelou a doença: "Eu tenho um negócio chamado degeneração da mácula. Não tem cura, não tem remédio, não tem cirurgia."

"Eu tento evitar que os vasos sanguíneos atrás da retina arrebentem e sangrem. Se isso ocorre e eles cicatrizam na frente da retina gera a perda da visão, o que já aconteceu com meu olho direito", comentou a atriz. Maria Zilda, que tem 66 anos, está isolada sozinha em casa, no Rio de Janeiro.

"Nesse momento de pandemia eu comecei a pensar em coisas que poderia fazer e vi isso das lives. Eu vi várias lives muito sérias, sobre política, e eram muito impessoais", explicou Maria Zilda. "A gente tem a proposta de ser a live da alegria, alto astral, pra quem teve um dia difícil está com saudade de alguém. A gente vai alegrar esse povo, essa é a nossa troca", continuou ela.

Entre os convidados em suas lives estão atores como Sérgio Marone, Luiz Fernando Guimarães, Mateus Solano, Catarina Abdala e Nelson Freitas. A próxima transmissão ao vivo contará com a presença da cantora Mart'nália, e ocorrerá nesta quarta-feira, 24, às 20h30.