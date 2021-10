Mariana Lima revela sexo com mulheres e casamento aberto com Enrique Diaz

A atriz Mariana Lima, de 49 anos, viverá uma personagem bissexual na novela "Um Lugar ao Sol", a próxima atração das 21h na TV Globo. Ela conta que o personagem tem um pouco a ver com ela, que já manteve relações sexuais com outras mulheres tanto na época em que era adolescente quanto na fase adulta.

Os encontros com outras mulheres ocorrem até hoje, visto que o casamento dela com o também ator Enrique Diaz é aberto.

Em relação a relações com pessoas do mesmo sexo, a artista afirmou, em entrevista ao jornal O Globo, que não deixaria passar "essa oportunidade maravilhosa" e assume que já foi "profundamente apaixonada por uma mulher".

"Mas é claro que já transei com mulheres. Imagina se eu ia perder essa oportunidade maravilhosa na vida?", declarou. "Eu fui profundamente apaixonada por uma mulher, tive relações com mulheres quando era adolescente e na vida adulta. Nunca falei [sobre isso] por ser algo muito privado, não queria que fosse distorcido ou rotulado. A primeira paixão que tive, de querer morrer, foi com uma menina, amiga até hoje", relatou.

Casada com Enrique Diaz desde os 24 anos, Mariana Lima diz que ela e o ator moram em casas separadas há dois anos e mantêm um relacionamento aberto.

"É um amor profundo, tesão profissional e sexual. Já viajei várias vezes a trabalho, já me apaixonei por outras pessoas. Sempre tive certeza de que nada substituía o que eu tinha com ele. Vivemos de tudo e há dois anos passamos a morar em duas casas", contou.

Segundo a artista, a decisão foi uma forma que eles encontraram para "continuar juntos" e terem "mais espaço".

"Eu preciso ficar sozinha também um pouco, sem ele e sem as meninas. Nunca a gente conseguiu ter um relação aberta no sentido de 'olha, eu fui ali, transei, foi ótimo'. Com a gente nunca funcionou. É privado demais para o outro saber e interferir. E abre um machucado que não cura. A gente combinou de não saber, porque, quando a gente soube, foi uma merda. Tem casal que prefere contar. Eu e o Kike não temos esse desenvolvimento", explicou.