Mariana Rios sobre aborto espontâneo: 'alguma coisa me dizia que meu filho ia chegar e partir'

A atriz, cantora e apresentadora Mariana Rios recentemente sofreu um aborto espontâneo. Ela estava grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Lucas Kalil. Nesta segunda-feira (13), postou um vídeo em seu perfil do Instagram agradecendo pelas mensagens de apoio e fez um depoimento emocionante sobre a perda do filho.

Mariana Rios anunciou gravidez no dia 1º de julho

(Foto: Reprodução/Instagram)

Mariana contou que, logo antes de descobrir que estava grávida, sonhou com o irmão, que faleceu aos dois anos de idade, quando ela tinha quatro. No sonho, ele era um bebê de colo e ficaria com ela apenas por 24 horas, e depois teria que ir embora.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Quando acordou, tinha certeza de que estava grávida - fez o teste e confirmou a teoria. Mesmo ficando muito feliz com a notícia, confessou que sentia "lá no fundo" que a gestação seria breve, assim como o encontro com o irmão.

"Alguma coisa me dizia que ele ia chegar, ia ficar um pouquinho, ia escancarar todos os meus sorrisos e ia partir porque precisava partir. Mas eu não queria acreditar. Então eu vivi. Na sexta, quando fomos fazer o exame de rotina e o coração parou de bater, me veio todo esse sonho", relatou ela.

Apesar da dor, Mariana se diz grata por ter tido essa experiência. "Agradeci por tê-lo ajudado e amado o tempo que ele precisava. Agradeci ter essa oportunidade de aprendizado porque a gente aprende muito na dor", refletiu ela, que também lembrou da célebre frase: "A dor é inerente ao ser humano, mas o sofrimento é opcional".

Nos comentários do vídeo, que já passa de um milhão de visualizações, muitos famosos e fãs deixaram mensagens de carinho para Mariana.

A cantora Claudia Leitte escreveu: "Ah, meu Deus! Acabei de ver. Deus é perfeito e está trabalhando em favor de você, Mari! Certamente seus planos são perfeitos e te trarão muita felicidade! Confie! Tudo coopera para o bem de que o ama".

A apresentadora Astrid Fontenelle postou: "Nós só estamos aqui para nossa evolução. Eu acredito". A atriz Sthefany Brito elogiou: "Que alma linda a sua!".

Confira a gravação na íntegra: