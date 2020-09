Mariana Ximenes fingia ir comprar gibis para paquerar Fábio Assunção

Se hoje é fácil ter Fábio Assunção como crush, Mariana Ximenes percebeu o potencial do bonitão mesmo antes da fama. Em entrevista ao programa "Que história é essa, Porchat?", da GNT, a atriz revelou que paquerava com ele durante a adolescência.

Acontece que o jovem Fábio ajudava o pai na banca de jornal, em São Paulo. E Mariana morava justamente perto de lá. Ao ver o jornaleiro gato, a adolescente começou a frequentar a banca.

"Foi o seguinte: na verdade, não era famoso na época mas se tornou logo depois. Era o Fábio Assunção com o seu irmão. O pai deles tinha uma banca de jornal perto da minha casa. Aí, eu e minha vizinha a gente inventava que precisava comprar jornal, revista da Turma da Monica, que a gente adorava. A gente ia até a banca paquerar Fabio Assunção e seu irmão", lembra.

Ao ouvir a história, Porchat acrescentou: você vê que isso é amor de verdade porque não tinha a fama envolvida! Isso não é interesse, é paixonite."

E as paqueras de antes da fama não pararam por aí. No mesmo programa, Fabricio Boliveira contou que era apaixonado por Camila Pitanga, mas não a conhecia pessoalmente. No programa, o ator explicou.

"Todo mundo sabe na minha família: Camila Pitanga. Camila com aquelas mechinhas fazendo 'Malhação", era um desejo, uma paixão, sonhos... Era uma paixão na minha casa. Todo mundo sabia", disse.