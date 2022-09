Marido ainda não sabe da morte da mulher em acidente na 29 de Março

Gildemário Santos, o motorista do carro envolvido em um acidente na Avenida 29 de Março, no Trobogy, ainda não sabe da morte da esposa, Renata Fernanda Oliveira, que era passageira do veículo. "Não tivemos contato com ele ainda. Ele ainda não foi informado da morte da esposa. A gente está resolvendo ainda como vai ser para contar", diz Milene Simas, que é casada com um primo do motorista.

Ele está internado com algumas fraturas no Hospital Municipal de Cajazeiras desde o acidente, na madrugada desta sexta-feira (9). O casal voltava de uma celebração pelo aniversário de 38 anos de Renata, comemorado ontem, quando o carro bateu em um poste. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

Com o impacto da batida, a frente do carro ficou destruída. Os airbags foram acionados. Gildemário foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao hospital. A família não tem muitos detalhes sobre seu estado de saúde. "Sabemos que ele está fazendo exames e não corre risco iminente de morte", diz Milene.

(Foto: Reprodução/TV Bahia)

Renata teve a morte constatada ainda no local pelo Samu.O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e a família também vai organizar como será o enterro, ainda sem data e local definidos.

Gerente de uma loja de colchões na Avenida Paralela, Renata era natural de São Paulo, mas já vivia em Salvador há anos. Ela deixa quatro filhos, incluindo uma menina de cerca de 1 ano. "Uma pessoa maravilhosa, uma mãe super atenciosa, aquela mãe superprotetora com os filhos. A presença atuante na vida dos filhos, dos amigos. Aquela amiga pau pra toda hora, conselheira. Uma perda irreperável", lamenta Milene.

Festa

Renata estava com amigos e familiares em uma festa comemorando os seus 38 anos em um bar na Avenida Paralela. Nas redes sociais, ela passou o dia de ontem compartilhando os parabéns que recebeu e também mostrando parte da celebração.

Ela aparece bebendo, dançando e curtindo ao lado dos amigos. As atualizações foram feitas até por volta das 3h. Segundo a Transalvador, a batida aconteceu pouco antes das 5h.

Foi o marido de Milene quem recebeu um telefonema da Samu por volta das 5h30 informando do acidente e pedindo para um familiar ir até o local. Lá, eles descobriram a morte de Renata. "Uma dor muito grande".