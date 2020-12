Marido de Ana Hickmann usará sonda durante tratamento contra câncer

Alexandre Correa, marido da apresentadora Ana Hickmann, que vem passando por tratamento contra um câncer desde o último mês de novembro, atualizou seu estado de saúde em vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira, 14.

"Infelizmente, perdi muito mais peso, estou muito fraco, debilitado, vou ter que colocar sonda para me alimentar. Não estou mais conseguindo me alimentar pelas vias normais", relatou.

Na sequência, continuou: "Essa de colocar a sonda me pegou um pouco despreparado, não esperava. Vou me internar hoje, coloco essa sonda, e amanhã devo ser liberado do hospital".

Alexandre Correa explicou que, por esse motivo, deve 'sumir das redes sociais' pelo menos até o prórimo dia 23 de dezembro. O marido de Ana Hickmann também aproveitou para agradecer aos fãs pelos desejos de melhoras. Assista ao vídeo abaixo: