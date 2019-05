Marido de Carlinhos Maia comenta polêmica com Whindersson e chora: 'maldade'

Casamento dos dois ocorreu na última terça (21) (Foto: Reprodução)

Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, defendeu seu companheiro das polêmicas envolvendo o casamento dos dois e o youtuber Whindersson Nunes. Carlinhos desativou as suas redes sociais por conta da "treta", mas, de acordo com Lucas, deve voltar em breve.

"Eu acho que nunca falei tão sério aqui em toda minha vida aqui com vocês, mas isso é algo que está mexendo muito comigo. Quem me conhece sabe como sempre fui de muito equilíbrio. E sabe por que não vou me calar e prioridade para falar? São quase dez anos da minha vida. Não sou burro nem idiota. Carlinhos mostra a verdade dele há quatro anos. Sei quem é Carlinhos, convivo, durmo com ele todos os dias. Jamais estaria com alguém que não fosse verdadeiro ou não correspondesse às minhas expectativas", rebateu.

Ele também comentou a polêmica de quando ambos não se assumiram como um "casal gay". Recentemente, Carlinhos comentou que se referia à união como um "casamento entre dois homens".

"Sabe por que demoramos (a assumir)? Tinha medo. Tenho medo da maldade humana, dos comentários. Tudo isso entristece a gente. Somos feitos de carne e osso. Tem gente na internet que acha que somos robôs. Carlinhos é ser humano, é falho. Eu também sou ser humano. Vamos continuar errando quantas vezes for preciso. Mas isso não justifica vocês virem aqui emanar tanto ódio, tanto veneno, num momento tão especial e mágico que está sendo nosso pós-casamento. Não vou deixar vocês falarem assim da pessoa que mais amo na vida e que transformou a vida de milhares de pessoas através do humor, da alegria, da simplidade e da verdade (...) Vocês sabem o quanto ele é transparente, verdadeiro e humano. Tanto que ele erra e foi lá pedir desculpas", comentou.

Entenda a treta

Tudo começou quando o humorista Whindersson Nunes desistiu de ser padrinho de casamento de Carlinhos Maia. Whindersson e a mulher, Luisa Sonza, sequer compareceram ao casamento do influencer, que aconteceu na terça-feira, à beira do Rio São Francisco.

No dia do casamento, a assessoria de Whindersson afirmou que ele estava descansando com a família e tinha informado com antecedência aos noivos que não poderia ir. Hoje, o blog do Leo Dias publicou que por trás dessa desculpa havia algo mais: Luisa não gosta de Carlinhos e a relação deste com Whindersson estaria estremecida.

Horas depois, o próprio Carlinhos veio a público para falar - e alfinetar Whindersson. Ele ficou na bronca com a ausência do humorista no seu casamento - segundo ele, o aviso ainda foi em cima da hora. "Ele me avisou que não seria padrinho do casamento uma semana antes, tendo três meses para me avisar desde que o convidei. E a notícia surgiu justamente no dia da cerimônia, quando ele disse a um amigo em comum que não iria para não me dar essa mídia. Eu preciso dessa mídia? risos", disse ele a Leo Dias.

Carlinhos disse que "também gostaria de saber" o que Luisa tem contra ele. E cutucou Whindersson:

"Quando você deixa de ser o número um, você não fica feliz. Imagine que você era o queridinho e não é mais. Simples. Nunca fiz nada", afirmou - uma referência a ele ter superado Whindersson.

No final da tarde, Carlinhos parou de seguir Whindersson e Luisa nas redes sociais. Ela retribuiu. Whindersson usou o Twitter para responder.

Primeiro, ele postou "kkkk" várias vezes. Depois, ele publicou uma foto curtida por Carlinhos em referência à depressão do humorista. "Você será o primeiro quando entender o que é ser um", escreveu, rebatendo o comentário feito anteriormente pelo influencer. Whindersson ainda pediu para ser desbloqueado do WhatsApp e depois partiu para o ataque. "Não venha querer reverter na rede social não, vem brincar com meu problema, curta sua lua de mel e deixe eu em paz", pediu.

Você será o primeiro quando entender o que é ser um. pic.twitter.com/pWkzupLRAA — Whindersson (@whindersson) 23 de maio de 2019

Whindersson explicou porque não foi padrinho, sinalizando que os dois na verdade não são amigos e pedindo novamente para ser deixado em paz.

"Eu disse a ele que não fui pq não me sentia bem em ser padrinho de casamento do cara por causa do jeito que ele me tratava, como eu vou ser padrinho de quem eu mal conheço, o cara me bloqueia, não me da o direito de conversar e me difama na tv", postou. "Só eu sei o que passei com você nesse últimos meses gravando, e não tô afim de falar nada disso aqui pq vc esta em um momento único da vida, então me deixe".

Finalizando, o humorista pediu que seus fãs não vão perturbar o recém-casado. "E por favor não vá atacar ninguém não, deixe cada um seguir sua vida e ser feliz. O momento é de festejar, é de felicidade. Deseje felicidade aos noivos, e que Deus esteja sempre olhando por todos nós!".

Depois da confusão, recebendo muitas críticas, Carlinhos Maia desativou sua conta do Instagram.