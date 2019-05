Marido de Carlinhos Maia exclui Instagram após mandar indireta para Luisa Sonza

A polêmica entre os humoristas Carlinhos Maia e Whindersson Nunes ganhou mais um capítulo, desta vez envolvendo os cônjuges. O marido do primeiro, Lucas Guimarães, mandou indiretas para a esposa de Whindersson, a cantora Luísa Sonza, e em seguida, excluiu o Instagram.

Antes de deletar a conta na rede social, Lucas fez um desabafo em que pediu aos fãs para terem cuidado com pessoas “sonsas”, dissimuladas, e que se alimentam do brilho de outras pessoas. Na postagem, ele destacou em letras maiúsculas a palavra “sonsas” e a letra L, por isso, os fãs acreditam que a mensagem era uma indireta para a cantora Luísa Sonza.

Polêmica começou no início da semana (Foto: reprodução)

Entenda a confusão

Tudo começou quando o humorista Whindersson Nunes desistiu de ser padrinho de casamento de Carlinhos Maia. Ele e a mulher, Luísa Sonza, não compareceram ao casamento do influencer, que aconteceu na terça-feira (21), à beira do Rio São Francisco.

No dia da cerimônia, a assessoria de Whindersson afirmou que ele estava descansando com a família e tinha informado com antecedência aos noivos que não poderia ir. Dois dias depois, o blog do Leo Dias publicou que por trás dessa desculpa havia algo mais. Segundo o site, Luísa não gosta de Carlinhos e, por isso, e isso teria estremecido a relação entre as duas famílias.

Carlinhos Maia e Whindersson Nunes (Foto: reprodução)

Horas depois, o próprio Carlinhos veio a público para falar, e alfinetar Whindersson. Ele ficou na bronca com a ausência do humorista no casamento e afirmou que o aviso dado pelos Nunes foi feito em cima da hora.

“Ele me avisou que não seria padrinho do casamento uma semana antes, tendo três meses para me avisar desde que o convidei. E a notícia surgiu justamente no dia da cerimônia, quando ele disse a um amigo em comum que não iria para não me dar essa mídia. Eu preciso dessa mídia? Risos”, disse ele a Leo Dias.

Carlinhos disse também que gostaria de saber o que Luísa tem contra ele. E cutucou Whindersson: “Quando você deixa de ser o número um, você não fica feliz. Imagine que você era o queridinho e não é mais. Simples. Nunca fiz nada”, afirmou fazendo referência ao fato de ter superado o humorista em número de seguidores.

No final da tarde, Carlinhos parou de seguir Whindersson e Luísa nas redes sociais. A cantora retribuiu, e o humorista usou o Twitter para responder. Primeiro, ele postou "kkkk" várias vezes. Depois, publicou uma foto curtida por Carlinhos com a mensagem: “Você será o primeiro quando entender o que é ser um”.