Marido de feirense que contraiu coronavírus não está contaminado

A cidade de Feira de Santana registrou o quinto caso de coronavírus na tarde desse domingo (15), o nono no estado da Bahia. De acordo com a prefeitura do município, a vítima é uma mulher, de 50 anos, que viajou recentemente para Houston e Nova York, nos EUA. Ela chegou da viagem apresentando sintomas da doença, procurou assistência imediatamente e se isolou até sair o resultado. O marido dela, que a acompanhou na viagem, foi examinado e não contraiu o vírus.

Os dois testes foram conduzidos pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen), que ontem já havia confirmado o oitavo caso na Bahia. O paciente é um homem de 49 anos, que mora em Salvador, e esteve na Alemanha e na Espanha.

Com o avanço da pandemia em solo baiano, as autoridades públicas e instituições privadas anunciaram novas recomendações e medidas para tentar conter o avanço do vírus no estado.

De acordo com o Comitê Gestor Municipal de Ações de Controle ao Coronavírus, a paciente de Feira de Santana encontra-se em quarentena domiciliar sob monitoramento da Secretaria de Saúde. O estado de saúde é estável, e por isso não requer tratamento em uma unidade hospitalar. A notificação e monitoramento de pessoas com as quais a mulher esteve contato antes do diagnóstico estão sendo feitos pela Vigilância Epidemiológica.

Na última sexta-feira, foram registrados os primeiros casos da doença em Salvador. De acordo com Fábio Vilas-Boas, titular da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), no mesmo dia, um novo diagnóstico foi oficializado em Feira de Santana. De acordo com ele, até o momento, todos os casos confirmados no estado foram importados ou tiveram transmissão familiar.

O boletim epidemiológico da Sesab – atualizado na tarde da sexta – informava que 289 pacientes foram notificados com suspeita de infecção pelo novo coronavírus em todo o estado, 153 já foram descartados e outros 129 ainda estão em análise, aguardando os resultados de testes laboratoriais, e os 7 confirmados. No documento, a secretaria ressalta que “os números são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação”. Um novo boletim será divulgado hoje às 17 horas

Os casos confirmados em Salvador são de uma mulher de 52 anos e de sua filha, de 11. As duas voltaram recentemente da Espanha e já estão em isolamento domiciliar. O terceiro caso corresponde a um homem de 72 anos que visitou a Itália. Ele está internado na unidade semi-intensiva do Hospital da Bahia, unidade da rede privada e localizado na Pituba, no centro de Salvador. De acordo com a assessoria do hospital, o estado de saúde geral do paciente é excelente, mas a equipe médica optou pela internação devido ao risco associado à idade.

Na sexta-feira, o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins já havia anunciado oficialmente o adiamento da micareta da cidade, que estava agendada para o final de abril e é o maior Carnaval fora de época do interior da Bahia. Além da micareta, o decreto suspende “todos os eventos coletivos e de massa”. A medida terá duração até que o avanço da doença seja contido.

O quarto caso confirmado em Feira foi o do pai da empregada doméstica de 46 anos contaminada pela patroa, de 34 anos, que viajou para Milão e Roma, na Itália. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) ele tem 73 anos. Além deles, a mãe da doméstica também foi infectada pelo vírus.

Instituições de ensino anunciam suspensão das aulas

Duas escolas particulares bilíngues de Salvador decidiram suspender as aulas presenciais depois que pais de alunos foram diagnosticados com o coronavírus. Tanto a Gurilândia, na Av. Cardeal da Silva, quanto a Pan American School of Bahia, em Patamares, divulgaram notas, neste fim de semana, informando da decisão, que passa a valer hoje. Até os alunos voltarem a frequentar as unidades, as aulas serão realizadas virtualmente.

“Hoje, às 15h30, fomos notificados de um caso com resultado positivo para coronavírus em nossa comunidade. Estamos aguardando o resultado da contraprova”, informou a Pan American School of Bahia em nota. Na quarta-feira (18), novos encaminhamentos deverão ser dados à questão.

“Eu acho que tem que suspender mesmo, acho até que demorou de acontecer isso, porque o vírus pode ficar encubado por um tempo até se manifestar”, disse a mãe de uma menina de 5 anos que estuda na escola. “Óbvio que é ruim, até porque mexe na rotina da criança, que fica em casa ociosa, temos que achar atividades extras, mexe no sono, em tudo, mas é o mais prudente”, avaliou a mulher, que preferiu não se identificar.

Na Gurilândia, foi o pai de dois estudantes do 4º e do 5º ano que apresentou exames positivos para o novo coronavírus. De acordo com o comunicado da escola, as crianças não apresentam sintomas da Covid-19. A escola planeja aulas virtuais para não prejudicar o andamento do semestre letivo.

O Colégio Antônio Vieira também vai suspender as aulas hoje e amanhã depois que a mãe de uma aluna do 8º ano ter diagnóstico confirmado para gripe H1N1. De acordo com a escola, a filha e outros colegas de turma estão apresentando os mesmos sintomas.

Os resultados devem sair em dois dias, por isso o prazo inicial dessa suspensão. Durante o período, o colégio estará funcionando internamente, seguindo todos os protocolos de prevenção.

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública decidiu antecipar em uma semana o recesso conhecido como “semana do saco cheio”. A suspensão será de uma semana. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) anunciou a suspensão das aulas por dois dias.