Marido de Ivete Sangalo diz que ele, cantora e filho tiveram covid: 'sintomas leves'

O marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady, revelou que a cantora teve covid-19. A revelação foi feita em uma live com atriz e apresentadora Regina Casé. No trecho da live, que circula pelas redes sociais, Cady diz que ele, Ivete e o filho mais velho do casal, Marcelo, tiveram a doença.

"Todos nós aqui em casa pegamos covid, aqui em casa, mas graças a Deus, foi só sintomas leves. Marcelinho, Ivete, eu, mas graças a Deus, não teve nada. Então meio que estamos vacinados agora, mas meio que estamos com os cuidados redobrados, isolados e tal. Todo mundo já completou o período de isolamento. Então a gente tá mais tranquilo até para poder ir para algum lugar", disse Cady.

Segundo ele, a contaminação aconteceu após uma funcionária do casal se contaminar com o coronavírus. "O covid chegou pela cozinheira. O que a gente podia fazer a gente fez, mas esse lance do funcionário passar uma semana aqui, folgar, enfim, ela acabou trazendo pra cá, mas tá tudo bem, então fica mais fácil para gente se encontrar, e pra você também. Assim que for possível, a gente organiza e faz esse encontro aí que vai ser muito bacana", diz Cady no vídeo.

Risco de reinfecção com o coronavírus

Apesar da fala de Cady, existe o risco de reinfecção com o coronavírus. Nesta semana, um estudo coordenado pelo Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (CDTS/Fiocruz) constatou quatro casos de reinfecção por covid-19 em que os pacientes tiveram sintomas mais fortes da doença na segunda contaminação, apesar de os dois episódios terem sido considerados leves, sem hospitalização. Em ao menos um desses casos, a reinfecção foi provocada pela mesma variante do primeiro episódio.

De acordo com o estudo, uma parcela da população que tem a doença na forma branda não desenvolve memória imunológica.

Fábio Vilas-Boas x Ivete

No final de março, o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, usou o Twitter para cobrar um posicionamento mais firme de artistas sobre a covid-19. Entre eles, Ivete. O secretário disse que "ela deveria ser mais envolvida em questões sociais". Ele ainda afirmou que o Brasil esta no caminho para o colapso na saúde e perguntou: "O que você fez para ajudar a evitar?", citando Ivete, que não gostou de ser cobrada pelo secretário e retrucou.

"Não o conheço. Me respeite! O senhor definitivamente desconhece os meus feitos. Aplique as suas impressões a ações que são da sua responsabilidade. Pratique isso com os seus, em busca de resultados para aqueles que o colocaram nessa posição, Trabalhe para o povo", cobrou.

"Não gosto de politicagem. Isso já está claro para todos que me acompanham. Cada um deve saber das suas responsabilidades. Portanto, me respeite quando for falar ao meu respeito. Não me faça ensinar o seu trabalho, pois não permitirei que faça o meu", completou a artista.