Marido de Paulo Gustavo faz post de despedida: 'sempre te amarei'

O marido do humorista Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, se pronunciou pela primeira vez após a morte dele. Em uma publicação no Instagram na madrugada desta quarta-feira (5), ele se declarou para o marido e disse que ainda era difícil de processar a perda. O humorista morreu na noite dessa terça-feira (4), vítima da covid-19.

Thales relembrou o amor do casal. "Nossa caminhada tinha tudo pra ser longa! Linda como vinha sendo... tão feliz! E foi muito! Como fui feliz nesses últimos 7 anos que tive o privilégio de conviver com você! Como eu aprendi, cresci! Espero poder passar um pouco do seu legado de generosidade, afeto, alegria e amor. Você é um furacão!", escreveu.

Ele também ressaltou as qualidades do marido e garantiu amor eterno ao companheiro de vida. "Uma estrela que brilhou muito aqui na Terra, e vai brilhar ainda mais no céu, olhando pela nossa família sempre!!! Eu te amo tanto... e sempre te amarei, pro resto da minha vida!", completou.

Paulo e Thales eram casados desde 2015 e são pais de Romeu e Gael, de 1 ano de idade, frutos de uma barriga de aluguel. Durante toda a internação de Paulo, Thales se manteve confiante e publicava alguns posts atualizando o estado de saúde do marido.

Thales, Paulo e os filhos bebês

(Foto: Reprodução)

Veja a postagem completa: