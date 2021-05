Marido de Sasha se declara: 'Grato por tão cedo encontrar minha parceira'

Recém-casado, João Figueiredo publicou uma mensagem nas redes sociais se declarando à esposa, Sasha Meneghel, neste domingo (16). Com 21 anos, João agradeceu por ter encontrado cedo uma parceira de vida.

"Sou muito grato. Grato por 'tão cedo' encontrar a minha parceira, por ter uma companheira que faz todo momento ser especial e único, que me mostra dia após dia que não precisamos de nada além de Jesus pra vivermos nossa história", escreveu.

Ele continuou, afirmando que a vida melhorou com Sasha nela. "A vida se tornou mais leve e colorida depois que ela chegou... ela me faz amar viver, e viver intensamente. Do nascer ao pôr do sol, apreciar cada paisagem que passa por nossos olhos. Viver com ela é lembrar cada segundo da bondade de Deus".

Sasha não deixou por menos e comentou na publicação também se declarando."Te amo! Te amo! Te amo! Você trouxe música, leveza, amor e tão mais pra minha vida! Você é tudo que eu pedi pra Deus e tão mais, meu amor. Meu melhor amigo, minha paixão, meu parceiro de vida!", escreveu.

A filha de Xuxa anunciou o casamento na sexta-feira (14), em cerimônia simples, com poucos familiares e amigos. "Me casei com meu melhor amigo", escreveu, na ocasião.

João é cantor gospel e líder de uma das células jovens da igreja Bola de Neve. Ele é filho de dois pastores da igreja em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. O irmão dele é o nadador e surfista Daniel Figueiredo.