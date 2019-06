Marido de Simone rompe com Carlinhos Maia por causa de Whindersson, diz coluna

O influencer Carlinhos Maia não faz mais parte do escritório NonStop, que tem como sócio Kaká Diniz, marido da cantora Simone. Segundo Fábia Oliveira, de O Dia, o empresário resolveu dar um fim à parceria depois das polêmicas do humorista com Whindersson Nunes.

Nas redes sociais, Carlinhos já traz mais as informações da NonStop. O escritório confirmou o desligamento, mas diz que o artista ainda tem alguns "projetos pontuais" em andamento com a empresa.

Carlinhos usou o stories para falar que o que houve foi apenas uma mudança no contrato. “Ninguém rompeu nada“, disse ele. “Fiquem tranquilos, o pessoal pergunta se eu fui demitido, não tem nada a ver“, continuou. Ele divulgou um áudio de outro sócio da empresa. “Você não pediu pra sair e nem a gente rompeu. A gente mudou o modelo de negócio, não tem mais a exclusividade, a gente cuida do conteúdo“, diz João Mendes Miranda. Kaká não se pronunciou.

Em maio, no casamento de Carlinhos, Kaká seria um dos padrinhos, mas chegou já no final da cerimônia e foi substituído pelo irmão de Simone. Whindersson não compareceu.

Depois, o assunto estorou na internet quando Carlinhos e Whindersson trocaram críticas pelas redes sociais. Eles fizeram as pazes publicamente, mas a colunista diz que o clima continuou ruim na NonStop, o que levou à decisão de Kaká.

Antes de casar, Carlinhos já havia dito que tinha vontade de gerenciar a própria carreira, o que, na época, criou um clima ruim com Kaká, segundo notícias.