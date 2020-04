Marido de Thelma critica polêmica no BBB20: 'É menos negra por votar no Babu?'

Na edição do último domingo (12) do BBB20, Thelma Assis teve que escolher entre dois amigos para mandar ao paredão: Babu Santana e Rafa Kalimann. Acabou mandando o ator, que sempre a defendeu, para a berlinda. Pela atitude, recebeu uma chuva de críticas nas redes sociais. Nesta segunda-feira (13), o marido da médica, Denis Santos, veio em sua defesa.

"Todos lá são adultos e de personalidades fortes! A Thelma é menos negra por votar no Babu? Não. Seria menos mulher por votar na Rafa? Não", afirmou o fotógrafo. "Existe a militância negra e os torcedores, isso são coisas totalmente diferentes", seguiu.

Ao escolher Babu, a médica justificou que pensou em diferentes momentos do jogo, como na relação de Babu com os homens já eliminados do programa. Já o ator, na sequência, votou na Rafa, alegando que não deixaria de cumprir o que sempre falou - que não votaria em Thelma enquanto pudesse evitar. Segundo Denis, a esposa está sendo taxada de 'traidora'.

"Muitas ofensas, racismo e ódio gratuito todos os dias. Inclusive vamos postar e expor essas pessoas", prometeu o fotógrafo. "A Thelma sempre foi coerente. Não acho que tirou a chance dela de ir pra final, porque as pessoas que estão criticando nunca apoiaram ela. Quem realmente se indentifica com ela entende perfeitamente que é um jogo", seguiu.

No próprio domingo (12), Babu e Thelma tinham voltado da berlinda, em uma disputa com a eliminada Flayslane. Com a nova indicação, o ator bateu um recorde histórico do Big Brother Brasil: oito paredões.