Marido faz homenagem e relembra momento de Paulo Gustavo com o filho

O médico Thales Bretas fez uma homanagem ao marido, o humorista Paulo Gustavo, nesse dia das mães. Nas redes sociais, ele publicou uma foto do ator com o filho, Gael, no colo.

A imagem publicada pelo viúvo de Paulo Gustavo traz o humorista trajado como Dona Hermínia, seu personagem de maior sucesso, protagonista do filme Minha Mãe é Uma Peça.

"A mãe mais amada do Brasil! Amamentando seu filho no trabalho. Típico retrato brasileiro. Te amo, Hermínia e Paulo Gustavo", escreveu na publicação.

Thales postou ainda uma foto da mãe dele, quando conheceu os filhos do médico com Paulo Gustavo, Gael e Romeu, que completam 2 anos em agosto. "As duas maiores mães da minha vida! A primeira é a maior do Brasil. Mas representou pra mim um pãe tão atencioso, carinhoso e dedicado. Na fofo ele amamentava Gael enquanto no set de filmagem! Te amo PG!", lembrou ele.