Marieta Severeo lembra 'luta pela vida' e incentiva vacinação

A atriz Marieta Severo gravou um vídeo em que conta sua experiência com a covid-19, doença que a levou a se internar. Ela conta que lutou pela vida e fala a favor da vacinação, que deve começar em breve no Brasil.

"Eu queria falar com vocês sobre a minha experiência de ter tido covid. Falar do meu medo, do meu pânico, e o que é passar por essa doença", diz a atriz. "Enquanto eu estava lá, internada, lutando pela vida, eu só pensava que a vacina ia chegar. Pensava na vacina, na vacina. E ela chegou", continua.

Marieta pediu que as pessoas aceitem se vacinar para prevenir a disseminação da covid. "Eu abraço a vacina. Abrace você também". Movimentos anticientíficos cresceram no país e têm disseminado desinformação sobre a vacinação.

A Anvisa decide neste domingo se vai liberar as vacinas que pediram uso emergencial no país - a Coronavac, com pedido do Instituto Butantan, e a vacina da Oxford/Astrazenca, com pedido da Fiocruz.